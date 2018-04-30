سلطان بن سليم: تطوير ميناء بربرة يبدأ قريباً جداً

أعلن سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن موانئ دبي ستمضي قدماً في تنفيذ خططها لتطوير ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال.

وقال لشبكة تليفزيون بلومبيرغ إن جمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ولها برلمان منتخب وتتخذ قراراتها الخاصة بها بنفسها. وأكد أن السياسات التي تنتهجها دولة الصومال لن تغير خطط موانئ دبي بشأن مشروع تطوير الميناء، وأفاد بأن الأعمال الإنشائية في المشروع ستبدأ «قريباً جداً».

وبشأن صفقة استحواذ موانئ دبي على حصة في شركة «فيسكو» الروسية لتشغيل الموانئ، قال بن سليم إن «فيسكو واحدة من الشركات التي نهتم بها. إنها تثير انتباهنا لأنها ليست ميناءً فحسب، وإنما لأن لديها أيضاً منظومة للنقل يمكن الاتصال بها».