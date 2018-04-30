«المغامرات» تحلّق بسياحة رأس الخيمة

تشهد سياحة المغامرات في رأس الخيمة تطوراً متسارعاً يؤهل الإمارة لأن تصبح واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في الشرق الأوسط.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى أن الإمارة نجحت بفضل ما تتمتع به من مناخ وطبيعة في إرساء مكانتها بين عشاق المغامرات والمتنزهين وراكبي الدراجات مع احتضانها لجبل جيس وسلسلة جبال الحجر الاستثنائية لتضيف إنجازاً آخر لسجل جهودها في مسيرتها الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لسياحة المغامرات في المنطقة.

وأضاف أن الإمارة أحرزت تقدّماً لافتاً في استقطاب هذه الشريحة المهمة من السياح مشيراً إلى تمتعها بجميع المقومات اللازمة لاستقطاب السياح من جيل الألفية إذ تنشد هذه الفئة التجارب السياحية الأصيلة والمميزة إلى جانب إمكانية التواصل مع الجوانب الثقافية وهو بالتحديد ما يشكل مجال تميز الإمارة فضلاً عن رغبة هذه الشريحة في التمتع بالمشاهد الطبيعية الساحرة والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية للعروض المقدمة.

جيل الألفية

ونوّه هيثم مطر بأن السياح من جيل الألفية يشكّلون حالياً إحدى الفئات المستهدفة بالنسبة للإمارة التي تفخر بتراثها العريق إضافة إلى مخزونها الهائل من المناظر الطبيعية الخلابة بدءاً من الطبيعة الصحراوية المذهلة ووصولاً إلى المواقع الجبلية المدهشة في جبال الحجر مع كل ما تنطوي عليه من الينابيع الطبيعية فائقة الجمال وصولاً إلى جبل جيس أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات والذي يتبوأ المرتبة الأولى على قائمة أبرز مواقع الجذب السياحي في الإمارة بحسب موقع «تريب أدفايزر» الذي صنف 88 % من المشاركين في استطلاع أجراه هذه الوجهة ضمن فئة ممتاز أو جيد جداً .

وقال «لا شك في أن السياح من جيل الألفية قد لعبوا دوراً مهماً في زيادة نسبة الزوار القادمين إلى الإمارة من مختلف بلدان العالم» موضحاً أن افتتاح مسار " جبل جيس فلايت " الانزلاقي يعد حدثاً عالمياً مهماً بالنسبة لقطاع السياحة حيث ساهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة على خارطة السياحة العالمية في ظل الأعداد غير المسبوقة من الزوار الذين تستقبلهم الإمارة حالياً مشيراً إلى أن " جبل جيس فلايت " سيسلط أنظار العالم أجمع على الإمارة الأمر الذي يكسبها مكانة مهمة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي كوجهة عالمية لسياحية المغامرات .

وذكر أن تجربة « جبل جيس فلايت » ستكون من أهم المعالم السياحية التي تحتضنها الإمارة وستسهم أيضا في ترسيخ مكانة جبل جيس كوجهة سياحية بارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط موضحاً أن مسار « جبل جيس فلايت » يمتد بطول 2.83 كيلو متر ما يعادل طول 28 ملعب كرة قدم وبارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر.