«إم بي إف» تدخل السعودية ومصر بمدن طبية بـ 3.6 مليارات

دخلت مجموعة «إم بي إف» الوطنية سوق الاستثمار في الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ومصر بمدينتين طبيتين تحملان تصاميم معاصرة وبأحدث التقنيات والتجهيزات تبلغ تكلفتهما الإجمالية 3.65 مليارات درهم في حين تستعد المجموعة إلى افتتاح مشروع مستشفى جي بي آر في سبتمبر المقبل بالإضافة إلى العمل على وضع اللمسات النهائية على أكبر مستشفى في دبي.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إم بي إف» التي انطلقت من دبي في أبريل الماضي إن المجموعة بدأت الإجراءات التنفيذية لإنشاء 7 مستشفيات و12 مركز رعاية صحية أولية أو تخصصية في أبوظبي ودبي، بتكلفة 2.5 مليار درهم تتضمن إنشاء أكبر مستشفى في القطاع الصحي الخاص في دبي بسعة 450 سريراً.

وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي بدأت المجموعة تنفيذها في السعودية، المدينة الطبية في المدينة المنورة بتكلفة نحو 3 مليارات درهم بالتعاون مع الجهات المعنية ومن بينها شركة «المقر» مؤكداً أن المشروع سيكون له دور مؤثر في توفير الخدمات الصحية عالية الجودة للراغبين.

وأوضح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي في مؤتمر صحفي أمس في دبي أن المدينة الطبية التي تعتزم المجموعة تنفيذها في مصر ستكون ضمن مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، بتكلفة تجاوز 650 مليون درهم، ويستغرق إنجازها 3 سنوات وستبدأ عمليات التشييد في النصف الثاني من 2018 لتكون مدينة طبية متكاملة، تضم 7 عناصر رئيسة أبرزها مستشفى عام وحديقة استجمام وأكاديمية للتمريض ومول طبي.

محفظة محلية

أضاف أن المجموعة تستهدف إضافة بين 1800 و2000 سرير طبي داخل الدولة، خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة نظراً للإقبال العالي في الدولة على خدمات الرعاية الصحية، وخاصة «التخصصية» بما يتواكب مع رؤية دولة الإمارات لتكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول في الرعاية الصحية عالمياً وتعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في توفير الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار الشيخ محمد بن فيصل القاسمي إلى أن المجموعة تعتزم إنشاء أكبر مستشفى خاص بدبي وتحديداً في منطقة المنخول بطاقة استيعابية 450 سرير وبتكلفة تقارب 250 مليون درهم، وقد بدأت أعمال التصميم لهذه المستشفى وبعدها تبدأ الأعمال الإنشائية.

وذكر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي إف أن المجموعة ستفتتح ثاني مرافقها الطبية في الدولة، في يناير من العام المقبل وهو مستشفى «جميرا الكتر تاوز» بتكلفة 190 مليون درهم ويضم 60 سريراً طبياً، موضحاً أنه سيكون أول مستشفى خاص بالدولة متخصص في علاج أمراض السرطان.

وأشار إلى إنشاء المجموعة مستشفى في جزيرة الريم في أبوظبي بتكلفة 320 مليون درهم، وهي مستشفى عام، بالإضافة إلى التركيز على تقديم 3 تخصصات طبية، تتضمن خدمات النساء والولادة وإعادة التأهيل وأمراض القلب موضحاً أن «إم بي غف» تستحوذ على 51 % من هذا المشروع، وتتوزع النسبة المتبقية، على مجموعة من الشركات والجهات.

وأضاف الشيخ محمد بن فيصل القاسمي أن ثاني المشاريع التي المهمة في محفظة المجموعة هو مستشفى «جي بي آر» بدبي الذي سيستقبل مراجعيه في سبتمبر المقبل، وهو يعد أيقونة فريدة ضمن محفظة أصول الشركة ليكون باكورة المرافق الطبية للمجموعة وبلغت تكلفته نحو 180 مليون درهم ويضم 100 سرير، وهو مستشفى عام ونساء وولادة.