إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «فيلانوفا» في «دبي لاند»

أعلنت «دبي للعقارات» أمس إطلاق مرحلة جديدة ضمن مشروع «فيلانوفا» في «دبي لاند». ومن المتوقع أن تبدأ العمليات الإنشائية في المرحلة الثالثة من «أمارانتا»، التي تعد القلب الأخضر لمجمع «فيلانوفا»، في الربع الأخير من العام الحالي، على أن تنتهي في الربع الأخير من عا 2020. وسيضم مشروع «أمارانتا 3» أكثر من 300 منزل تاونهاوس بمساحات فسيحة تتراوح بين 3 و4 غرف، وتزينها واجهات إسبانية الطراز.

وقال مروان الكندي، المدير التنفيذي لعمليات المبيعات في دبي للعقارات: يتميز التخطيط المعماري لمشروع «أمارانتا 3» بأسلوب يثري الحياة الاجتماعية، حيث يمتد على مساحة 18 ألف متر مربعة من المسطحات الخضراء والحدائق العامة.