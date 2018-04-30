1565 شقة ضمن المرحلة الأولى لـ«رويال بيرلس» في دبي

يطرح مشروع مجمع رويال بيرلس في دبي 1,565 شقة ممتازة بنظام التملك الحر خلال مرحلته الأولى. وتبلغ مساحة المشروع 4.6 ملايين قدم مربعة، ويقع في منطقة ميدان، ويدعم المشروع مبادرة دبي الذكية حيث سيقدم المجمع لساكنيه مجموعة متكاملة من خدمات أتمتة المنازل، الأمن الذكي، وخدمات إدارة المرافق المتصلة.

وصُمم المشروع بحيث يوفر للسكان العديد من المرافق المحددة في المواقع الرئيسية للخطة الرئيسية. يراعي «رويال بيرلس» توفير جميع وسائل الراحة على مستوى المجمع الذكي وذلك من خلال تلبية احتياجات الحياة المعاصرة بالمعايير العالمية. وفي قلب «رويال بيرلس»، سيكون هناك مركز المجمع، وتحيط به تركيبات مياه ومنتزه. وسيتمتع السكان والزوار بتشكيلة واسعة من عناصر الجذب بما في ذلك مقاه ومطاعم ومسرح.