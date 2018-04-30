1500 مشارك في مؤتمر «فيابسي دبي» اليوم

تنطلق في دبي اليوم أعمال الدورة التاسعة والستين للاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي دبي 2018». ويحمل الحدث الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى شعار «المدن السعيدة» ليكون محورًا لجلساته النقاشية على مدى 3 أيام حتى 2 مايو المقبل، في قاعة آل مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي. ويشارك ما يزيد على 1500 مشارك من الخبراء العقاريين من 70 دولة حول العالم في المؤتمر.

‎وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نفخر بتنظيم هذا الحدث العالمي في دبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعني تسجيل خطوة مهمة لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي في صدارة الوجهات العالمية للابتكار العقاري. وأكد أن الدورة الحالية للمؤتمر تضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيد دبي. وبما أنها تستحق بجدارة لقب المدينة الأكثر سعادة، فقد جاء اختيارها مثاليًا لتحتضن فعاليات هذا اللقاء الذي يحمل شعار «المدن السعيدة» على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

‎وأضاف: من أهم ما نتطلع إليه إنجاح هذا الحدث أمام كوكبة من الشخصيات التي تمثل الوفود العالمية، لأن ذلك يساعدنا على عرض إنجازات دبي التي تثير اهتمام العالم. وسيعمل المؤتمر على تعزيز مكانة قطاع دبي العقاري وشهرته، وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى البعيد، وذلك من خلال الترويج لبيئتنا العقارية العالمية التي تمتاز بالابتكار والاستدامة، مع توافر الخدمات الذكية والموارد المالية والبشرية والمهنية، تحت مظلة من التشريعات العقارية المتكاملة التي توفر الحلول الاستباقية.

متحدثون

وسيشهد المؤتمر استضافة ما يزيد على 70 متحدثًا من 20 دولة، سيركزون في كلماتهم على عدد من المحاور المهمة لمؤتمر «فيابسي 2018» دبي، إذ ستكون أجندته في اليوم الأول حافلة بموضوعات مهمة تشغل القائمين على تخطيط المدن حول العالم، بما في ذلك العقارات والسعادة، المدن السعيدة والمستقبل، التخطيط العمراني للمدن السعيدة والمجتمعات السعيدة.

‎وقال فاروق محمود، الرئيس العالمي لاتحاد العقارات العالمي: نعرب عن تقديرنا لقيادة دبي على هذه الاستضافة الكريمة، كما نتقدم بالشكر إلى أراضي دبي لتنظيمها الحدث الكبير، والحرص على توفير كافة مقومات إنجاحه، والعمل الجاد لأشهر طويلة لتقديم نسخة متميزة للمهتمين بالشأن العقاري من حيث التنظيم والإدارة والتسجيل والتطوير. إننا على يقين تام أن الخبرات الهائلة التي تتمتع بها أراضي دبي، ستساعدنا على تحقيق أهداف المؤتمر، مع توفير أجواء مثالية للحضور من شتى أنحاء العالم.

‎وترى أراضي دبي في المؤتمر فرصة سانحة لإطلاع المشاركين على تجربة دبي في كافة جوانب القطاع العقاري وتعريفهم بإنجازاتها المتميزة. وسيقف الحضور على الاستراتيجية التي وضعتها دبي لإبراز دورها المحوري في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية العالمية، وحرصها على وضع خبراتها في متناول العالم والتعاون مع مختلف الدول بشتى المجالات.