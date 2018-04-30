أبوظبي وكوينزلاند الأسترالية توقعان اتفاقية لدعم التعاون المشترك

وقعت حكومة إمارة أبوظبي وولاية كوينزلاند الأسترالية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين امتداداً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2013.

وقع الاتفاقية بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من جانب حكومة أبوظبي خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة ومن جانب حكومة كوينزلاند الأسترالية النائب جاكي طراد نائب عن مقعد ساوث برزبين نائب رئيسة الولاية، وزيرة الخزانة، وزيرة الشراكة مع السكان القدماء الأصليين وسكان جزر توريس سترايت.

وجددت الاتفاقية الإطار العام للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين من خلال التركيز على تعزيز العمل المشترك لتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية في كل من أبوظبي وكوينزلاند، وذلك في حدود الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لكل منهما، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين الصديقين.

وقال خليفة المنصوري «يسر حكومة أبوظبي أن تجدد شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع حكومة ولاية كوينزلاند من خلال هذه الاتفاقية، خاصة بعد ما شهدته هذه العلاقات من تطور ونمو متسارع خلال الأعوام الماضية، مما يعكس رغبة الجانبين في بناء منظومة مستدامة من العلاقات التنموية بما يعود بالمنفعة المشتركة.

وأضاف أن الاتفاقية من شأنها أن تخلق توأمة بين امارة أبوظبي وولاية كويزلاند في ظل ما تتضمنه من بنود تؤسس لعلاقات ومشاريع تنموية وارضية مشترك ينطلق منها الجانبان نحو افاق اوسع من التعاون المشترك كما وانها تفتح المجال امام الجانبين للدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على حد سواء.