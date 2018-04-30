«إينوك» شريك الطاقة المتكاملة لـ «إكسبو 2020 دبي»

وقّع إكسبو 2020 دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «إينوك»، تنضم بموجبها «إينوك» لقائمة الشركاء الرسميين لإكسبو 2020 دبي، بصفة شريك الطاقة المتكاملة، وتُنشئ محطة خدمة جديدة، تقدّم خدمات مستقبلية ومبتكرة لزوار الحدث العالمي.

وتماشياً مع التزامها بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي لدبي، والإمارات عموماً، ترى مجموعة «إينوك» في إكسبو 2020، منصةً مثاليةً لتمكين الحوار حول مستقبل الطاقة المتكاملة في المنطقة والعالم، لا سيما في ضوء الشعار الرئيس لإكسبو 2020 دبي: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

جاء الإعلان، خلال حفل رسمي، شهد توقيع اتفاقية الشراكة بين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «إينوك»، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما حضر التوقيع، معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة بمجموعة «إينوك»، ومعاذ بوخش مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة «إينوك».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: نتيجة للنمو السكاني وجهود التنمية، تتعرض موارد كوكبنا المحدودة لضغوط كبيرة، لذلك، فإن إيجاد الطرق المثلى لتوفير الطاقة، أمر في غاية الأهمية لمستقبلنا.

الاستدامة هي أحد المواضيع الثلاثة التي يقوم عليها إكسبو 2020، كما أنها قضية حيوية بالنسبة للدولة ككل، ونتطلع قدماً للعمل مع إينوك وشركائنا الآخرين، لاستكشاف الحلول المبتكرة الممكنة في هذا المجال.

وتصبح بذلك «إينوك»، أحدث شريك رسمي لإكسبو 2020 دبي، بعد تعيين هيئة كهرباء ومياه دبي، شريكاً رسمياً للطاقة المستدامة، وشركة «يو بي إس» شريكاً رسمياً للخدمات اللوجستية.

ويسعى إكسبو من خلال العمل مع الشركاء، مثل «إينوك»، لتثقيف وتمكين الأفراد، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياتهم ومجتمعاتهم، وذلك من خلال ممارسات مستدامة تسهم في ضمان مستقبل أفضل للجميع.

كما سيستعرض إكسبو، أحدث التطورات والابتكارات في مجال الاستدامة ضمن مبانيه، كما هو الحال في جناح الاستدامة، الذي سيكون قادراً على توليد جزء كبير من احتياجاته من الطاقة.

دافع قوي

وقال سعيد الطاير: إكسبو 2020 دبي، مشروع وطني بالغ الأهمية للدولة، فهو أول إكسبو دولي ينظّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشرفنا أن ننضم إلى عائلة شركاء هذا الحدث العالمي، الذي يعكس التزام دولتنا الجاد والمستمر بأعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، إلى تحقيق بيئة مستدامة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء، وخطة دبي 2021، لجعل الإمارة مدينة ذكية ومستدامة.

وأضاف: ما يحمله إكسبو 2020 دبي في طياته من إمكانات وفرص، ومن خلال ما يقدمه من تواصلٍ للعقول، سيشكّل دافعاً قوياً لنا في سعينا لاستكشاف سُبل الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الحالية والمستقبلية، بما يعود بالنفع على مجتمعنا والعالم بأسره.

بدوره، قال سيف الفلاسي: النمو الهائل والمستمر الذي يشهده اقتصاد الإمارات، يلقي بمسؤولية جسيمة على شركات النفط الوطنية للاستثمار في مشاريع يكون لها دور رئيس في تطوير قطاع الطاقة في البلاد. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من قصة نجاح دبي، وتعييننا كشريك رسمي للطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، سيمكننا من ترسيخ التزامنا تجاه الدولة، ويشحذ عزيمتنا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجات الطاقة في دبي، والإمارات عموماً.

محطة خدمة

وضمن المشاركة بالحدث الكبير كشريك الطاقة المتكاملة، تنشئ المجموعة محطة خدمة جديدة، تقدّم خدمات مستقبلية لزوار إكسبو 2020 دبي، على أن تكون المحطة جاهزة، وتعمل بكامل طاقتها خلال انعقاد الحدث في الفترة ما بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، حيث سيتم تشغيل المحطة باستخدام مصادر متعددة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين، بالإضافة إلى موارد الطاقة التقليدية.

و«إينوك» شركة رائدة ومتكاملة في مجال النفط والغاز، وتعمل عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. وتأسست الشركة في 1993، كشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتسهم منذ ذلك التاريخ، في تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي، والوصول إلى التنمية المستدامة في الإمارات.

ويتماشى تركيز إكسبو على حلول الطاقة المتكاملة، مع السياسة الوطنية الأوسع، استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، التي تهدف إلى تزويد البلاد بنسبة 25 % من الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030، و75 % بحلول 2050.