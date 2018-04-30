الاستدامة محور مؤتمر إدارة المرافق في دبي

انطلقت أمس بفندق العنوان دبي مارينا فعاليات مؤتمر إدارة المرافق «ميفما كونفكس دبي 2018» الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق بحضور أبرز قادة القطاع. شارك في الافتتاح جمال لوتاه رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وعلي السويدي نائب رئيس الجمعية إلى جانب عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي والمهندس سلطان الخريصي مدير عام قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع.

ويركز المؤتمر الذي يقام تحت شعار «استدامة صناعة إدارة المرافق من خلال الابتكارات القائمة على القيمة الإبداعية» على عددٍ من المواضيع المختلفة منها «ماذا يُمكن أن تفعله التقنية السحابية لكم؟» و«فوائد نقل أنظمة إدارة المرافق إلى البيئة السحابية» و«تحسين أداء الطاقة في المباني من خلال رفع الكفاءة التشغيلية» و«شهادات الاعتماد (مستدام)» و«محترف» من جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق بالإضافة إلى «تحديث خدمات إدارة المرافق من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات» فضلاً عن «جلسة تواصل في منطقة الإبداع والابتكار» و«عمليات الصيانة والتشغيل المستدامة من خلال الحلول المبتكرة».

وشهد اليوم الأول من المؤتمر العديد من الحلقات والعروض بمشاركة نخبة من صناع القرار ورواد الصناعة والخبراء حيث ناقشوا جملة من المواضيع الهامة بما في ذلك الخطوات اللازمة للحصول بنجاح على الشهادات المعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير «الآيزو» وآخر التطورات في مجال قياس الأداء في قطاع إدارة المرافق بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال جمال لوتاه إن مشاركة هذا العدد من المديرين التنفيذيين والممثلين رفيعي المستوى من القطاعين الحكومي والخاص في دورة هذا العام من المؤتمر تسهم خبراتهم في إبراز الدور المهم لخدمات إدارة المرافق الاحترافية والمتكاملة وذات الجودة العالية في عالم اليوم الذي يشهد تسارعاً في مجال الابتكار التكنولوجي والاتصالات والمبادرات الذكية.. مشيراً إلى أن قطاع إدارة المرافق في المنطقة حالياً يشهد فترة من الازدهار لا سيما في ظل تزايد مشاريع التطوير العقاري التي يرافقها طلب متنام على خدمات إدارة المرافق الحديثة والمبتكرة.