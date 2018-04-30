3 حملات استدعاء لسيارات مرسيدس وهيونداي وهوندا

أطلقت وزارة الاقتصاد أمس 3 حملات استدعاء جديدة لطرازات حديثة لأنواع من سيارات مرسيدس بنز وهيونداي وهوندا بالتعاون مع وكلائها الرسميين داخل الدولة لدواعي الأمن والسلامة.

وتعود السيارات المستدعاة لطرازات حديثة تبدأ من أعوام 2015 إلى 2018، وتعد عيوبها التي كشفتها تقارير فنية أعدتها الوزارة والشركات المصنعة بسيطة تتعلق بالمقاعد الخلفية وعجلة القيادة. وشددت الوزارة على أن الوكلاء الرسميين لهذه السيارات سيتصلون بالعملاء خلال وقت قصير جدا لإصلاح العيوب مجاناً.

وتفصيلاً أطلقت وزراة الإقتصاد حملة إستدعاء، لسيارات مرسيدس- بنز، فئة GLC-CLass (نموذج X253)، من طرازات 2015-2018 لدواعي السلامة بالتعاون مع شركة قرقاش وشركة الإمارات للسيارات.

وأشار التقرير الفني للوزارة إلى أنه في بعض سيارات GLC-CLass (نموذج X253)، قد تتراجع لوحة المزلاج لاحزمة المقاعد الخلفية الخارجية في فتحة الحزام بين تلبيسة عمود C وألواح الجانب الخلفية.

وأوضح تقرير الوزارة، أن مشاريع قرقاش والإمارات للسيارات تتواصلان مع العملاء المعنيين وستطلبان منهم إحضار سياراتهم للفحص، علماً بأن مجموعة أرقام تعريف السيارات: 253 F000267 حتى F441092، فيما يظهر رقم تعريف السيارة على اللوحة المثبتة بعضادة باب السائق وعلى اللوحة المثبتة أعلى لوحة القيادية ناحية السائق.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن حملة الاستدعاء جاءت، تزامناً مع قيام كل من مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات وإدارة حماية المستهلك بالوزارة بإبلاغ العملاء ببدء حملة فحص لجميع السيارات المعيبة التي جرى استيرادها في الدولة، بينما تعفى جميع أعمال الإصلاح اللازمة من الرسوم.

فحص

أعلنت زارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء تشمل 57 سيارة هيونداي سانتافيه وجراند سنتافيه 2018 بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد للسيارات بصفتها الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الدولة.

وأكد تقرير لوزارة الاقتصاد أن إطلاق الحملة يأتي بعد التواصل مع هيونداي موتورز بهدف فحص عجلة القيادة مشيراً إلى أنه سيتم استبدال عجلة القيادة أن لزم الأمر لاحتمال وجود عيب في مادة المصنوع منها العجلة مما قد يؤثر على مظهر المقود العام.