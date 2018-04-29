محمد القاسمي: باشرنا العد العكسي لإنجاز أكبر مستشفى في دبي

دخلت مجموعة " ام بي اف" الوطنية الى سوق الاستثمار في الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ومصر بمدينتين بتصاميم معاصرة وبأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية وتبلغ تكلفتهما الاجمالية 3.65 مليارات درهم ، في حين تستعد المجموعة الى افتتاح مشروع مستشفى جي بي آر في شهر سبتمبر المقبل هذا غير العمل على وضع اللمسات النهائية على اكبر مستشفى في دبي.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجلس إدارة مجموعة " ام بي اف"، التي انطلقت من دبي في ابريل الماضي ان المجموعة بدأت في الإجراءات التنفيذية او البدء في انشاء 7 مستشفيات و12 مراكز رعاية صحية أولية او تخصصية في ابوظبي ودبي، بتكلفة 2,5 مليار درهم، انشاء أكبر مستشفى في القطاع الصحي الخاص في دبي، بسعة 450 سريراً.



وأشار القاسمي، الى ان من اهم المشاريع التي بدأت المجموعة تنفيذها في السعودية، المدينة الطبية في المدينة المنورة بتكلفة تصل الى نحو 3 مليارات درهم بالتعاون مع الجهات المعنية في المدينة المنورة، ومن بينها شركة " المقر"، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون له دور مؤثر في توفير الخدمات الصحية عالية الجودة للراغبين.

وذكر في مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم ، ان المدينة الطبية التي تعتزم المجموعة تنفيذها في جمهورية مصر العربية، ستكون في مشروع " مدينتي" بالقاهرة الجديدة، بتكلفة تتجاوز 650 مليون درهم، ويستغرق إنجازها 3 سنوات وستبدأ عمليات التشييد في النصف الثاني من العام الجاري لتكون مدينة طبية متكاملة، تضم 7 عناصر رئيسة أبرزها مستشفى عام وحديقة استجمام واكاديمية للتمريض ومول طبي.

محفظة محلية

أضاف القاسمي ان المجموعة تستهدف إضافة ما يتراوح بين 1800 و2000 سرير طبي داخل الدولة، خلال الأربع او الخمس سنوات المقبلة، نظرا للإقبال العالي في الدولة على خدمات الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات التخصصية، بما يتواكب مع رؤية دولة الامارات لتكون الامارات ضمن أفضل 10 دولة في مجال الرعاية الصحية عالميا وتعزيز مشاركة القطاع الصحي الخاص في توفير الخدمات بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار القاسمي، الى ان المجموعة تعتزم انشاء أكبر مستشفى خاص بدبي، وتحديدا في منطقة المنخول بطاقة استيعابية تصل الى 450 سرير وبتكلفة تقديرية تقارب 250 مليون درهم، وقد بدأت اعمال التصميم لهذه المستشفى، وبعدها تبدأ الأعمال الإنشائية.

وذكر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة " ام بي اف"، ان المجموعة ستفتتح ثاني مرافقها الطبية في الدولة، في شهر يناير من العام المقبل، وهو مستشفى " جميرا الكتر تاوز" بتكلفة 190 مليون درهم، ويضم 60 سرير طبي، موضحا ان هذا المستشفى، سيكون اول مستشفى خاص بالدولة متخصص في علاج امراض السرطان.

وأشار القاسمي، الى انشاء المجموعة مستشفى في جزيرة الريم في مدينة ابوظبي بتكلفة 320 مليون درهم، وعى مستشفى عام، بالإضافة الى التركيز على تقديم 3 تخصصات طبية، هي: خدمات النساء والولادة وإعادة التأهيل وامراض القلب، موضحا ان مجموعة " ام بي اف" تستحوذ على 51 % من هذا المشروع، وتتوزع النسبة المتبقية، على مجموعة من الشركات والجهات.

مستشفى " جي بي آر"

وأشار أعلن الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجلس إدارة مجموعة " ام بي اف"، الى ان ثاني المشاريع التي المهمة في محفظة المجموعة هو مستشفى " جي بي آر" بدبي الذي سيتسقبل مراجعيه في سبتمبر المقبل، وهو ايقونة فريدة في محفظة أصول الشركة ليكون بكورة المرافق الطبية للمجموعة، وبلغت تكلفة نحو 180 مليون درهم، ويضم 100 سرير، وهو مستشفى عام ونساء وولادة.