الدورة الافتتاحية لجائزة "السعادة في مكان العمل" تكرّم الشركات

كرّم برنامج "جائزة السعادة في مكان العمل" في دورته الافتتاحية، التي عقدت في دبي، الشركات والمؤسسات التي أبدت أعلى درجات الالتزام إزاء سعادة وصحة موظفيها في المنطقة. وتم الإعلان عن 14 فائزاً بالجائزة ينتمون إلى 10 شركات وذلك ضمن خمس فئات مختلفة، وقام منظمة "سستينابل مايندز"، المعنية بالاستدامة واستراتيجيات المسؤولية المؤسسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها دبي، بتنظيم البرنامج في شهر يوليو الماضي، وذلك بهدف الترويج للسعادة والإيجابية في الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة. وتأتي الجائزة ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطموحة الرامية لجعل الإمارات من أسعد دول العالم.

ويغطي البرنامج قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمؤسسات الكبرى، إضافة إلى المنظمات غير الربحية ومؤسسات القطاع الحكومي، التي تعمل على نشر الإيجابية انطلاقاً من إيمانها بأن "إسعاد الموظفين" يخلق مؤسسات عالية الأداء.

وتم الإعلان عن 14 فائزاً بالجائزة ينتمون إلى 10 شركات وذلك ضمن خمس فئات مختلفة. ويغطي البرنامج قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمؤسسات الكبرى، إضافة إلى المنظمات غير الربحية ومؤسسات القطاع الحكومي، التي تعمل على نشر الإيجابية انطلاقاً من إيمانها بأن "إسعاد الموظفين" يخلق مؤسسات عالية الأداء.

وحظيت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بجائزة "أكثر أماكن العمل سعادة للعام 2017" في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما نالت الجمعية الإماراتية للحياة الفطرية جائزة "أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين". وحصدت شركة "آفاق الإسلامية للتمويل" جائزتين عن فئتي " أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل" و" أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين"، كما حصل بنك الاتحاد الوطني على جائزتي "أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين" و" أفضل برنامج لتحقيق الاستدامة البيئية في مكان العمل". ومن بين الفائزين الآخرين "دانوب هوم" عن فئة "أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين"، و"تريستار للنقل" عن فئة "أفضل برنامج لرفاهية العمال"، و"فندق أرابيان بارك وبارك للشقق الفندقية" وشركة "باراماونت لأنظمة الكومبيوتر" عن فئة "أفضل برنامج لإشراك ومشاورة الموظفين"، وشركة "سمرتاون انتيريرز" عن فئة “أفضل برنامج للرعاية الصحية في مكان العمل"، وحضانة بلوسوم عن فئة "أفضل برنامج لتحقيق الاستدامة البيئية في مكان العمل".

وقال سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب في "آفاق الإسلامية للتمويل" إن تحقيق سعادة الموظفين هو محرّك رئيسي لنموذج العمل الناجح، القائم على التواصل والشفافية والعلاقات الوديّة فيما بين الموظفين والمسؤولين في الشركات، ما يعكس أجواء من السعادة والإيجابية في مكان العمل.

من جانبها اعتبرت يسرى عبد الغفّار باقي، مدير إدارة السعادة والمسؤولية المجتمعية في "آفاق" أن فوز "آفاق" بجائزتي السعادة هو إنجاز جديد للشركة شارك بتحقيقه جميع موظفي الشركة، وذلك بعد اجراء استبيانات داخلية لمعرفة مستوى الرضا الوظيفي، والقيام بإجراءات جديدة نجحنا من خلالها بتهيئة بيئة ايجابية وجذابة للعمل في الشركة، من ضمنها تطبيق "مؤشر آفاق للسعادة"، ما زاد بالنتيجة من مستوى سعادة ورضا الموظفين".

واستقبلت "سستينابل مايندز" إجمالي 65 طلب للمشاركة في جائزة السعادة في مكان العمل. وعملت لجنة تحكيم مستقلة على تقييم الشركات والمؤسسات بالاستناذ إلى معايير محددة، ضمن خمس فئات مختلفة. وتم ترشيح 19 طلباً من 15 جهة مشاركة والإعلان عنهم يوم 20 مارس 2018، بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة. وبعد عملية تدقيق صارمة، اختارت لجنة التحكيم 14 فائزاً ينتمون إلى 10 شركات.

وصرحت "نورة محمد"، الشريك المؤسس لمنظمة "سستينابل مايندز": "نحن سعداء بالإعلان عن الفائزين النهائيين بجائزة السعادة في مكان العمل. وإنه لمن دواعي اعتزازنا أن نعمل مع شركات مختلفة وكذلك مع أعضاء لجنة التحكيم الموقرين لدينا للتعرّف أكثر على مقاييس السعادة ورعاية الموظفين. وكنا نتطلع بصفة خاصة إلى الشركات التي تولي أهمية كبيرة لتعزيز رفاه العاملين لديها وخلق بيئة عمل إيجابية لهم".