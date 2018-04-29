«فروست أند سوليفان»: دبي ستكون من أذكى مدن العالم في غضون سنوات

أكدت شركة «فروست أند سوليفان» الأميركية البحثية الشهيرة، أن دبي ستكون واحدة من أذكى مدن العالم في غضون سنوات قليلة، لأن لديها الطموح لذلك، بل أن طموحها يذهب لأن تكون المدينة الأذكى عالمياً على الإطلاق.

جاء ذلك في سياق تقرير أصدرته الشركة أخيراً عن المدن الذكية حول العالم.

وتناول التقرير مجموعة من المدن العالمية المختلفة التي أعلنت عن مبادرات المدن الذكية، وكانت دبي واحدة من أبرزها.

واستعرض التقرير تجربة دبي مع المدينة الذكية منذ الإعلان عن مشروع مدينة دبي الذكية في عام 2013، مروراً بخطة تحويل 25% من وسائل المواصلات في دبي إلى مركبات من دون قائد بحلول عام 2025، وتحويل دبي إلى مركز عالمي لطباعة المباني باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وانتهاءً بخطة جعل دبي أول حكومة في العالم تدار باستخدام تقنية البلوك تشين بحلول عام 2020.