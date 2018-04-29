دبي الأولى عربياً والـ 29 عالمياً على مؤشر المدن الداعمة للشركات الناشئة

احتلت دبي المركز الأول عربياً والـ 29 عالمياً على مؤشر «نيستبيك» للمدن الداعمة للشركات الناشئة والمشروعات المبتدئة.

ويصدر هذا المؤشر عن شركة «نيستبيك» الهولندية المعنية بنشر أبحاث ودراسات مختلفة حول المدن.

وقد تصدرت «سنغافورة» مؤشر «نيستبيك» للمدن الداعمة للشركات الناشئة، فيما جاءت العاصمة الفنلندية «هلسنكي» في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب «سان فرانسيسكو» الأميركية.

وتفوقت دبي في هذا المؤشر على نيويورك، لوس أنجليس، شيكاغو، لندن، طوكيو، بروكسل، أوسلو، برشلونة، بكين، شنغهاي، هونغ كونغ، ومدن أخرى عريقة.

ويصنف هذا المؤشر المدن في دعمها للشركات الناشئة استناداً إلى مجموعة من المقومات والمعايير تبلغ النهاية العظمى في كل منها 5 نقاط. ومنها النظام البيئي للشركات الناشئة، وهو معيار يتضمن معايير فرعية عدة منها عدد الشركات الناشئة في كل مدينة ومدى توافر رأس المال والتمويل لها. وقد حصلت دبي في هذا المعيار على 3.83 نقاط، فيما حصلت سنغافورة، الأولى على المؤشر، على 4.79 نقاط.

وهناك أيضاً معيار جودة الرعاية الصحية، وحصلت فيه دبي على 4.54 نقاط؛ معيار عدد أيام العطلات المتاحة للموظفين في الشركات الناشئة، وحصلت فيه دبي على 4.37 نقاط.

وفي معيار كلفة المعيشة، حصلت دبي على 3.13 نقاط. وأخيراً حصلت دبي على 4.72 نقاط في معيار جودة المعيشة.