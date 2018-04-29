مؤتمر المناطق الحرة يستشرف دورها في النمو العالمي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنعقد غداً وعلى مدى يومين فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الرابع للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، بمشاركة نخبة من كبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة وقادة الأعمال والأكاديميين، وسيناقشون مع وفود أكثر من 100 دولة، من خلال الجلسات الحوارية والاجتماعات تحديد أفضل الممارسات ورفع الوعي العام حول دور ومشاركة المناطق الحرة في تحقيق النمو الاقتصادي.

قوة الابتكار

وسيتناول موضوع المؤتمر هذا العام بعنوان «المناطق الحرة 10X الطريق نحو الازدهار» رحلة المناطق الحرة التي هي الآن في نقطة تحول، لتتجاوز الركائز التقليدية للعمالة والتجارة والاستثمار لتبني السلامة والأمن والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال كمحركات للازدهار.

كما ستتناول دورة هذا العام القضايا من خلال وجهات نظر القياسات والتسريع والاتصال واستكشاف قوة الابتكار لتسخير الإمكانات الحقيقية للمناطق الحرة من خلال تعزيز آليات السلامة، وجعلها أكثر شمولاً وتحويل المجتمعات التي تعمل بها.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «منذ تأسيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة قبل أربع سنوات، كانت مهمتها أن تصبح أيضاً منصة دولية ذات مصداقية تدعم المبادرات العالمية للازدهار المحلي وأن تكون الصوت الرائد والموحد للمناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، وقد نضجت المنظمة لتصبح كياناً متعدد الجنسيات بالفعل، وأوجدت قاعدة بيانات وشبكة هائلة للمعرفة لتعزيز ودعم الابتكار والإبداع في النظام الإيكولوجي للمناطق الحرة، والاستفادة من المناطق الحرة لتحسين القدرة التنافسية للبلدان في جميع أنحاء العالم».

مؤشرات جديدة

وأضاف: «تشكل القاعدة المعرفية الواسعة في المنظمة الدولية للمناطق الحرة أساس أنشطتها المتعددة، ونفخر بإطلاق مؤشرات جديدة مهمة والعديد من التقارير خلال المؤتمر والمعرض الدولي المقبل للمنظمة، حيث يتمثل أحد أهدافنا الرئيسة في دمج البيانات الدقيقة والمعرفة المعززة لدفع السياسات والاستثمار والتي من شأنها دعم تطوير المناطق الحرة بطريقة مبتكرة وصائبة.

وقد استلهمنا موضوع مؤتمر المناطق الحرة هذا العام من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث نستهدف في المنظمة العالمية للمناطق الحرة وفي المؤتمر، توسيع نطاق مبدأ 10X إلى المناطق الحرة من خلال استكشاف كيف يمكن أن تكون المناطق الحرة أفضل بعشر مرات ورأس الحربة لاقتصاد بلدانها».

وأثبت المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة نفسه، كونه تجمعاً سنوياً مهماً لخبراء المناطق الحرة في العالم والكيانات المرتبطة بها والمنظمات متعددة الأطراف، وسوف تجذب دورته الرابعة وفوداً وممثلين عن مراكز القوة التجارية مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند، وكذلك من الاقتصادات الناشئة مثل جمهورية الدومينيكان وكازاخستان ومالي ونيجيريا وتوغو وأوروغواي.