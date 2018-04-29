«نخيل» تبني منتجع «فيينا هاوس ديرة بيتش»

تخطط شركة نخيل للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، لإطلاق شراكة جديدة مع «فيينا هاوس» أكبر سلسلة فنادق مستقلة في النمسا، لإنشاء منتجع على شاطئ البحر يضم 600 غرفة بقيمة 160 مليون دولار في جزر ديرة، مما يشكل إضافة علامة تجارية عالمية أخرى في مجال الضيافة إلى خيار الإقامة المتنامي للإمارة.

ووقعت «نخيل»، وشركة «يو ستي» شركة إدارة الفنادق النمساوية خطاب نوايا، لبناء المنتجع في بانكوك، مقر الشركة الأم «يو ستي».

وحضر حفل التوقيع علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل، وكيري كانجاناباس رئيس شركة يو ستي، وروبرت سيموزنز الرئيس التنفيذي لشركة فينا انترناشونال هوتيل مانجمنت.

وجهة عالمية

وبموجب الشراكة المزمعة، ستقوم الشركتان ببناء مجمع فريد لقضاء العطلات على شاطئ البحر باسم «فينا هاوس ديرة بيتش» في جزر ديرة، مدينة الواجهة البحرية الجديدة التي تبلغ مساحتها 15.3 كلم مربع، والتي ستحول المنطقة المعروفة باسم «دبي القديمة» إلى وجهة عالمية الطراز للعيش والترفيه والسياحة والتجزئة.

وأعرب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة نخيل عن سعادته بالعمل مع فينا هاوس على هذا المفهوم الجديد الفريد لجزر ديرة.

وقال: «تتمثل استراتيجيتنا المستمرة في كوننا من العلامات التجارية والمفاهيم الجديدة ذات السمعة الحسنة في مجال الضيافة في دبي، في إطار التزامنا بدعم الحكومة في تحقيق رؤيتها السياحية. وسيكون «بيت فيينا» في جزر ديرة مثالاً ساطعاً على كيفية تحقيق هذه الاستراتيجية».

ومن جانبه قال روبرت سيمونر، الرئيس التنفيذي لشركة فينا انترناشونال هوتيل مانجمنت: إن العلامة التجارية «فيينا هاوس» تتمحور حول متعة السفر والمغامرة والاكتشاف.

وسيقدم “فيينا هاوس ديرة بيتش» تجارب ترفيهية عالية الجودة مصممة لتقدم للضيوف لحظات وذكريات حقيقية.