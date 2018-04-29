إكسبو 2020 أول حدث دولي يحصل على جائزة التميز

أصبح «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولي حصل على جائزة من المعهد الدولي للشراء والتوريد، وهو ما يعد مؤشر ثقة كبيرة بممارسات إكسبو 2020 دبي وإجراءاته في هذا المجال. وبهذا يكون إكسبو 2020 دبي ثاني حدث عالمي ضخم بعد أولمبياد لندن 2012 يحصل على هذه الجائزة من المعهد الدولي المتخصص في إدارة التعاقدات وسلاسل التوريد.

جاء منح الجائزة ضمن برنامج المعهد للتميز بعد مراجعة دقيقة لإجراءات إكسبو 2020 دبي في التوريدات والتعاقدات، حيث يقيم البرنامج المؤسسات ضمن خمس نواحٍ رئيسة هي القيادة والتنظيم، والاستراتيجية والسياسات، والناس، والعمليات والأنظمة، وإدارة الأداء.

ويعد برنامج التميز من المعهد الدولي للشراء والتوريد برنامج التقييم المستقل الشامل الوحيد من نوعه عالمياً، ويعمل على تصميمه وتنفيذه نخبة من خبراء التوريد والتعاقد الدوليين. وتمنح الجائزة إقراراً بالتميز والكفاءة في عمليات التعاقد والتوريد وهو ما يعني ضمان تمتع المشاركين الدوليين والموردين والمتعاقدين بإجراءات وعمليات سلسة وبسيطة وتتميز بالكفاءة.

تعاقد وتوريد

وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «عملنا على تصميم عمليات التعاقد والتوريد وإجراءاتها بما يضمن البساطة والشفافية والشمولية بحيث نتيح للجميع في أي مكان من العالم التقدم للمناقصات والعطاءات بأعلى قدر من السهولة والتنافسية».

وأضافت: «سيترك إكسبو 2020 دبي إرثاً اقتصادياً بعيد المدى ويسهم في النمو الاقتصادي وتوليد فرص الأعمال والوظائف في دولة الإمارات والمنطقة. هذه الجائزة شهادة بمدى التخطيط والعمل الجاد الذي نبذله والذي سوف يضمن تنظيم إكسبو دولي استثنائي».

والمعهد الدولي للشراء والتوريد هو هيئة دولية غير ربحية مقرها في المملكة المتحدة. ويعمل على تطوير معايير المهارات والقدرات والأداء لدى العاملين في مجال التعاقدات وسلاسل التوريد ويساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق التميز في هذا المجال.

تطوير متواصل

من جانبه، قال جيري والش، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المعهد الدولي للشراء والتوريد: «يعمل إكسبو 2020 دبي على التطوير المتواصل من خلال التقييم المستمر والعمل الجاد والالتزام بتحسين العمل ومتابعة تحقيق النتائج المرجوة». وأضاف أن التركيز على التميز في عمليات التعاقد والتوريد والقيمة الكبرى الممنوحة له من قبل فريق إكسبو 2020 دبي يستدعي الإشادة ونهنئ كل أعضاء فريقهم على هذا النجاح.

وخلال عام 2017 منح إكسبو 2020 دبي عقوداً بقيمة تزيد على 11 مليار درهم ولا تزال العديد من الفرص متاحة في مجالات التصميم والخدمات اللوجستية والصحة والسلامة والإنشاءات. وحتى اليوم منح إكسبو 2020 دبي 3093 عقداً منها 1717 منحت للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي التزم إكسبو 2020 دبي بتخصيص 20 بالمئة من إنفاقه المباشر وغير المباشر لها.

تواصل العقول

وإكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويتوقع أن يستقطب على مدى ستة أشهر بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021 أكثر من 25 مليون زيارة. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد لما يقرب من 170 عاماً سيكون 70% من الزوار من خارج الدولة المنظمة.

ومن خلال شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» سيكون إكسبو 2020 دبي محفلاً للإبداع ويشكل تظاهرة عالمية ضخمة ومنصة لتشجيع الإبداع والابتكار والعمل المشترك، مع التركيز على موضوعات التنقل والاستدامة والفرص.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ويتوقع أن يستقطب على مدى ستة أشهر بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021 أكثر من 25 مليون زيارة. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد لما يقرب من 170 عاماً سيكون 70% من الزوار من خارج الدولة المنظمة.