إعلان الفائزين بجائزة كرنفال اختبار القيادة من «نيسان»

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية أسماء الفائزين بجائزة «كرنفال اختبار القيادة» من نيسان وسيسافر الفائزان في رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا التي تقام 26 مايو في العاصمة الأوكرانية كييف. وفاز فيجاي ألبرت فورتادو وأنجو جوي بالباقة الممتازة التي تشمل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق وتذاكر المباريات لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا.

وخلال الحملة التي استمرت شهراً حصل كل عميل شارك في اختبار قيادة أي من نماذج نيسان على قسيمة واحدة، في حين حصل كل شخص اشترى سيارة نيسان جديدة على 5 قسائم وجرى السحب في معرض نيسان في ديرة في أجواء حافلة بالإثارة.