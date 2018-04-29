الإمارات تشارك باجتماعات صناعية في الكويت

ترأّس الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وفد دولة الإمارات، لاجتماع الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي عقد برئاسة خالد الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، 24 و25 الجاري.

وتأتي مشاركة الدولة في الاجتماعات، انطلاقاً من حرصها على تعزيز العمل العربي، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودعم جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية، في تنمية القطاع الصناعي في الدول العربية.

وتضمنت الاجتماعات، عرض ومناقشة تقرير المجلس التنفيذي، عن نشاطه بين دورتي الجمعية العامة 24 و25، والذي تضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الاستشارية العليا للتقييس، واعتماد محاور استراتيجية التقييس والجودة العربية 2019 - 2023، كما تم اعتماد تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة، والذي تضمن مشروع التعاون بين المنظمة واليونيدو، حول سلامة الغذاء، وتنفيذ برنامج الاعتماد، ومشروع الأطلس الإلكتروني للبيانات الصناعية العربي.

وقامت الجمعية العامة للمنظمة، بإعادة انتخاب المهندس عادل الصقر، وتعيينه مديراً عاماً للمنظمة لفترة ثانية، كما تم في الاجتماع، انتخاب دولة الإمارات ضمن أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، للفترة من 2018 إلى 2020، والتوقيع على اتفاق تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وهيئة التقييس لدول التعاون، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، كلاً من الدكتور مصلح الأحبابي نائب سفير دولة الإمارات لدى الكويت، وخالد النقبي قنصل الإمارات لدى الكويت، وماجد العويس مدير إدارة التنظيم الصناعي بالإنابة بوزارة الطاقة والصناعة، وعبد الله النعيمي مدير مكتب وكيل الوزارة.