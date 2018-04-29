إعلان استثمار صحي ضخم في دبي اليوم

تشهد دبي اليوم إطلاق أكبر مستشفى يطوره القطاع الخاص في دبي، في إطار خطة طموحة لمجموعة «ام بي اف» للرعاية الصحية الوطنية، لتصبح أحد أكبر مقدمي الخدمات الصحية والطبية في الإمارات. ورصدت المجموعة استثمارات تبلغ 4 مليارات درهم لإنشاء 4 مستشفيات في دبي، و12 مركزاً صحياً، خلال 3 سنوات تتوزع على إمارات الدولة.

ويعطي الإعلان عن المشروع في منطقة جميرا بيتش رزيدنس (جي.بي.آر) أشهر الوجهات السياحية بدبي دفعة قوية لخطط المجموعة في التحول شركة مساهمة عامة وإدراج المجموعة في أحد سوقي الأوراق المالية بالدولة، ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 5 مليارات درهم، ورأس المال المصدر والمدفوع، 2,751 مليار درهم.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة المجموعة لـ«البيان الاقتصادي» إن المشروعات الجديدة ستدخل الخدمة على مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة وأن المستشفى الجديد هو باكورة مشاريع المجموعة. وأوضح أن فرق العمل الهندسية تدرس بعناية مواقع المستشفيات والمراكز الصحية.

وسيضم مستشفى «جي بي آر» 130 سريراً ويتوقع أن تصل تكلفته إلى 200 مليون درهم وسيستقبل مراجعيه في 2020 أو بداية 2021.