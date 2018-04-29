الملك سلمان يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشـروع الـقديـة

رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبدالـعزيـز مساء أمس حفل وضع حجر الأساس لمشـروع «الـقديـة»، الـوجـهة الـترفيهـية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـي الـمملكة، الـتي سـيتم إنـشاؤهـا غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم. وركزت الصحف السعودية على إبراز هذا المشروع العملاق إذ جاءت افتتاحية صحيفة «عكاظ» تحت عنوان (مشروع يليق بالوطن)، إذ قالت: يجيء إطلاق خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الأولى لمشروع القدية غرب الرياض، ليؤكد مضي المملكة في الطريق الذي رسمته القيادة الحكيمة نحو خلق ازدهار اقتصادي استثنائي في المستقبل القريب، عبر تنويع مصادر الدخل، وإطلاق المشاريع العملاقة، وتطوير كافة القطاعات الاقتصادية القادرة على توطين الاستثمارات، وجلب رؤوس الأموال خصوصاً في المشاريع المثمرة والواعدة والقادرة على المساهمة في توظيف شباب الوطن.

وخلصت إلى القول إن هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع سياحي ترفيهي على مستوى الشرق الأوسط، يوفر تعددية كان يفتقر إليها المواطن السعودي والمقيم في قضاء أوقاته وفق ما يحب، مما يتيح له الخيار الذي يناسبه، خصوصاً أن ثلثي مواطني المملكة هم في سن الشباب، وبحاجة لمثل هذه المشاريع الجاذبة داخل المملكة، مما سيسهم بتوفير نحو 30 مليار دولار، كان ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد.

وفي الموضوع ذاته، كتبت صحيفة «اليوم» افتتاحيتها تحت عنوان (القدية محددات الرخاء وبناء ثقافة السعادة).

وأضافت أنه من هنا تصبح صناعة الترفيه ليستْ مجرد فسحة أو لهو كما قد يتصور البعض، بقدر ما هي ثقافة بناء مجتمع سوي، لا يطغى فيه جانب على آخر تماماً كما هو المبدأ الإسلامي الأصيل.