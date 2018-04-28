الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع "القدية"

وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم ، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة "القدية" الذي يُمثّل الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، جنوب غرب العاصمة الرياض.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرھا 334 كيلومتراً مربعاً، ومن المقرر الانتھاء من المرحلة الأولى منه عام 2022.