"تنظيم الاتصالات" توضح حقيقة وجود "الحوت الأزرق" بالإمارات

قالت هيئة تنظيم اتصالات إنها تتابع موضوع لعبة الحوت الأزرق باهتمام منذ عام 2016، حيث وردت تقارير وأخبار إعلامية وادعاءات منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي منذ ذلك الوقت بوجود لعبة تحرض لاعبيها على ارتكاب أفعال تضر بهم وتنتهي بالانتحار.

كما وردت طلبات من الجمهور بناءً على هذه التقارير والأخبار لدراسة هذا الموضوع وحجب اية قنوات اتصال أو تطبيقات ذات علاقة بهذا الموضوع حفاظاً على سلامة الأطفال والمراهقين.

وبعد البحث والمتابعة لم تجد الهيئة أية أدلة حتى الآن حول لعبة أو تطبيق او قناة اتصال قائمة بما يطلق عليه "الحوت الأزرق".

حيث تقوم الهيئة بحجب أي تطبيق أو نظام يقوم بالتحريض على الأذى او الانتحار حال العثور عليه، كما تقوم الهيئة بطلب حذف أي مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تمس سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المعنية وطبقاً للإجراءات القانونية.

والجدير بالذكر ان الهيئة تقوم بحجب اية مواقع او تطبيقات تحرض الأشخاص على ارتكاب جرائم او تحرضهم على الانتحار تبعاً لسياسة النفاذ الى الانترنت المعمول بها في الدولة (الفئة رقم 7 – دعم الأعمال والمهارات الاجرامية) كما هو موضح على موقع الهيئة: https://www.tra.gov.ae/en

تحت بند الخدمات، ثم إرشادات استخدام الانترنت، ثم فئات المحتوى المحظور.



كما تناشد الهيئة الجمهور لإبلاغ الهيئة أو الشرطة في حال العثور على أي تطبيقات أو مجموعات تطابق وصف لعبة الحوت الأزرق.