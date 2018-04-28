معرض أوتوميكانيكا دبي في 1 مايو بمشاركة 2000 عارض من 57 دولة

أكد منظمو معرض قطع غيار السيارات والأكسسوارات «أوتوميكانيكا دبي 2018» في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط على نمو الدورة الـ 16 التي تشهد مشاركة أكبر الأسماء في عالم السيارات، حيث يستعد أكثر من 2000 عارض من 57 دولة لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم في الدورة المقبلة من أوتوميكانيكا دبي.

وتستهدف الشركات العارضة في حدث الأيام الثلاثة، والذي يقام في الفترة من 1 إلى 3 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، نمو الأعمال التجارية على نطاق واسع لتصل إلى ما بعد العرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر.

وعلى صعيد متصل، أكدت التقارير والدراسات على ارتباط نمو المعرض بانتعاش معرض دبي إكسبو 2020 الذي أثار تفاؤلاً جديداً في سوق خدمات المركبات الإمارات، حيث يتأهب المصنعون الدوليون للحصول على فرص عمل جديدة، وتجري الاستعدادات النهائية على قدم وساق للحدث العالمي الضخم.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «إن الأحداث الضخمة مثل معرض دبي إكسبو 2020 لها تأثير على العديد من القطاعات في المنطقة مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية الجديدة وأنظمة الدعم والخدمات اللوجستية والتسهيلات التجارية.

«وينعكس هذا التأثير على العارضين في معرض أوتوميكانيكا دبي 2018، ويتوقع الكثير منهم ضخ منتجات وخدمات المركبات، في ظل الارتفاع المتوقع في عدد المركبات. كما قد يؤثر بشكل إيجابي على إجمالي تجارة قطع غيار السيارات في دبي في السنوات المقبلة، والتي بلغت قيمتها 10.6 مليارات دولار في عام 2016».

ويتأكد تأثير أوتوميكانيكا دبي 2018 العالمي من خلال مشاركة 25 جناحاً دولياً و36 رابطة تجارية دولية إلى جانب 90% من العارضين و52% من الزوار الذي يزيد عددهم على 30000 زائر يتوقع أن يأتوا من خارج الإمارات.

6 أقسام

يغطي أوتوميكانيكا دبي 6 أقسام للمنتجات، هي: القطع والمكونات، الإلكترونيات والأنظمة، الأكسسوارات والتخصيص؛ الإصلاح والصيانة؛ غسيل السيارات والرعاية والتجديد؛ والإطارات والبطاريات. ويعود بمبادرته الشهيرة «كفاءة الشاحنات»، حيث يعرض أكثر من 1500 عارض منتجاتهم.