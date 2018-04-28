«الشارقة القابضة» تبحث الارتقاء بأداء مشاريعها في الإمارة

بحث اجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، الذي عقد أمس، بمقر الشركة، حزمة من الخطط والأفكار والمقترحات والمبادرات والمشروعات الخاصة بالشركة وشراكاتها، بهدف الاستمرار في الارتقاء بأداء مشاريعها وتعزيزها في الإمارة .

وناقش الاجتماع تقرير أداء الشركة الربع سنوي بالإضافة إلى استعراض مستجدات أسواق «متاجر» ومستجدات مجمع «الزاهية» الرئيسي والبيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2017.

وقال وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، إن الاجتماع تضمن الكثير من البنود والنقاط الرئيسية ومناقشة الموازنة العامة للشركة لعام 2018.