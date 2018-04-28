الأجانب يتصيّدون الفرص في أسواق الأسهم المحلية

سعى المستثمرون الأجانب إلى تصيد الفرص في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي مع بلوغ الأسهم مستويات سعرية مغرية وجاذبة، وتركزت مشترياتهم على الأسهم القيادية ومن بينها «إعمار العقارية» وبنك أبوظبي الأول.

ووفق مسح لــ«البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 119.4 مليون درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، منها 83.7 مليوناً للأجانب، و35.6 مليوناً للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع بصافي استثمار 119.4 مليوناً ، منها 28.67 مليوناً للعرب، و90.7 مليوناً للخليجيين.

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية، لــ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية باتت محط اهتمام كبير للمستثمرين الأجانب خلال الأسابيع القليلة الماضية خصوصاً مع وصول الأسعار إلى مستويات تقل بكثير عن القيمة العادلة لتلك الأسهم.

وتفصيلاً، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 85.6 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 85.6 مليوناً ، منها 22.7 مليوناً للعرب، و46 مليوناً للخليجيين، و17 مليوناً للأجانب.

وفى سوق أبوظبي، اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 100 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 100 مليون، منها 6 ملايين للعرب، و44.7 مليوناً للخليجيين، و50 مليوناً للمواطنين.

ومالت تعاملات المؤسسات والمحافظ نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 66 مليون درهم، منها 58.3 مليوناً في أبوظبي، و7.5 ملايين في دبي، بينما اتجه المستثمرون الأفراد للبيع.