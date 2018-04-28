بورصة دبي للذهب.. تداولات قياسية

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واصلت بورصة دبي للذهب والسلع البورصة الأكبر والأكثر تنوّعاً في مجال تداول المشتقات في المنطقة، تحقيق تداولات قياسية مع استمرار أداءها القوي في الربع الأول من عام 2018.

وجاءت التداولات القوية نتيجة الأداء القوي لعقود الروبية ومجموعة العملات الرئيسية والعقود الآجلة للأسهم المفردة الهندية وعقود مؤشر سينسكس الآجلة.

129 مليار دولار قيمة التداولات بالربع الأول 2018

5.5 ملايين عقد خلال الربع الأول

37 % نمواً في أعداد العقود المتداولة على أساس سنوي

215 ألف عقد للعملات الرئيسية الست الآجلة G6 في الربع الأول

22 % زيادة في عقود الروبية الهندية

200 عضو حول العالم، تقدم عقودًا آجلة وعقود تغطي المعادن الثمينة والطاقة والعملات

80 بنك مقاصة حول العالم تعترف ببورصة دبي للذهب