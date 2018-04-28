ثقة متزايدة بسوق العقارات في الإمارات

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير مطول نشرته أمس: إن الإمارات شيدت عدداً من أكبر المشاريع العقارية، وأكثرها تطوراً في العالم منذ ما يقرب من خمسين عاماً مضت.

وأشار التقرير الى أن الشركة المطورة لبرج «ذا 118» في وسط مدينة دبي، الذي يوصف بأنه «أكثر ناطحات السحاب في دبي فخامة وكلفة»، ترى إنه خيار حكيم.

وتعتزم الشركة إقامة معرض لكبار المستثمرين الأثرياء الدوليين في فندق فور سيزنز في مايفير، وسط لندن، في 9 مايو المقبل. وهي على ثقة من النجاح بحيث تبيع الشقق الجاهزة، عن طريق «ويثرريلز» ، الوكالة العقارية، بدلاً من البيع على المخطط، والتي هي الأكثر رواجاً، وتتراوح الأسعار بين 4.55 ملايين و 11.875 مليون جنيه للوحدة.

في غضون ذلك، تقوم شركة نايت فرانك بتسويق مشروع رويال أتلانتس، وهو مشروع مكون من 43 طابقاً على هلال النخلة غير بعيد عن فندق رويال أتلانتس، باعتبارها «أول مساكن تحمل علامة تجارية مميزة في دبي». وسيتمكن المشترون من التعرف على 231 شقة، والتي يبدأ سعرها من 1.4 مليون جنيه، والمقرر إنجازها بحلول نهاية العام المقبل، من الوصول إلى جميع مرافق الفندق.

ثقة متزايدة

وتقول الصحيفة اللندنية: إن الثقة في سوق العقارات في الإمارات لا تقتصر على هؤلاء. ويرى ريتشارد برادستوك، رئيس الشرق الأوسط في «آي بي جلوبال» شركة الاستثمار العقاري: إن دبي تعمل وفق دورات عقارية أقصر من نيويورك ولندن كونها سوقاً متطورة».

ويقول «ليام بيلي»، الرئيس العالمي للأبحاث في «نايت فرانك»: إن حجم نشاط البناء الجديد في دبي كبير. فلم تشهد أي مدينة عالمية رائدة مثيلاً لسرعة النمو في دبي.

تنوّع ومرونة

أشار تقرير صحيفة التايمز إلى أن دبي تسعى إلى ضمان اقتصاد أكثر مرونة من خلال تشجيع التنوع. وهي تتجه إلى التعويل على السياحة والعقارات بشكل كبير جداً. وكشف الاستطلاع السنوي الذي تجريه «مجموعة ديفيري» للاستشارات المالية، أن الإمارة كانت الخيار الأول لأولئك الباحثين عن مهنة في الخدمات المالية.

وقد اختارها 28% من الخريجين، متقدمة على برشلونة (22%) وهونغ كونغ (17%). وقد عاد عدد من الشركات الكبرى إلى المدينة، بما في ذلك فيسبوك وسناب إنك وآمازون، لإنشاء مكاتب إقليمية.