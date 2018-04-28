«الياه سات» تستحوذ على حصة أغلبية في «الثريا للاتصالات»

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» ، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن إبرامها اتفاقية لشراء حصة الأغلبية في شركة الثريا للاتصالات، مزود خدمات الاتصالات الفضائية المتحركة.

وذكر بيان للشركة أنه سوف يتم إتمام الصفقة بعد استيفاء الشروط الاعتيادية والحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية. ومن المقرر أن يتم قريباً طرح المناقصة لتقديم عروض شراء لبقية المساهمين للمشاركة في هذه الصفقة. وقالت «الياه سات»: ستساهم صفقة الاستحواذ على الثريا، التي تعد أول مشغل لخدمات الاتصالات الفضائية بدولة الإمارات، في تعزيز مجموعة خدمات «الياه سات» المقدمة للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية حول العالم.

وأضافت: ستمثل هذه الصفقة كذلك مرحلة نمو جديدة لشركة الياه سات، حيث تمتلك «الثريا» خبرة واسعة تمتد لعشرين عاماً في توفير حلول اتصالات فضائية مبتكرة، معززةً بعلامة تجارية مرموقة. وتابعت: بموجب هذه الاتفاقية، سينضم القمران الصناعيان العائدان لشركة الثريا، واللذان يغطيان ما يزيد على 140 دولة، إلى كوكبة الأقمار الصناعية التي تمتلكها وتشغلها «الياه سات»، وبذلك يرتفع عدد الأقمار الصناعية التابعة للشركة إلى خمسة أقمار، ستوفر مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة وتشمل الاتصالات الصوتية ونقل البيانات للعملاء من القطاعات التجارية والحكومية في كل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا عبر النطاقات الترددية C، Ka، Ku، وL.

وتُوفّر الياه سات حلولاً متعددة الأغراض للاتصالات الفضائية (للأغراض الحكومية والتجارية) تشمل خدمات الإنترنت الفضائي، والبث التلفزيوني، والاتصالات للقطاعات الحكومية والتجارية وذلك عبر مناطق الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط وجنوب غرب آسيا.