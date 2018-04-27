7.3 % نمو المناولة بموانئ دبي العالمية في الربع الأول

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، مناولة 17.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية من محطات الحاويات خلال الربع الأول من عام 2018، مسجلة نمواً سنوياً في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 7.3 %، في حين بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 8.4 %، بما يتخطى التوقعات التي قدرت نمو أحجام المناولة في القطاع بنسبة 4.6 % للربع الأول، الذي شهد استمرار تعافي أداء التجارة العالمية.

وسجلت المناطق الثلاث لموانئ دبي العالمية، زيادة في معدلات النمو، وبالتحديد محطات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا. وواصل إقليم الإمارات تحقيق نمو ثابت، حيث قام بمناولة 3.8 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الأول، محققاً زيادة سنوية بنسبة 2.9 %.

وشهدت المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية، مناولة 9.2 ملايين حاوية نمطية خلال الربع الأول، بزيادة سنوية بلغت 6.6 % على أساس التقارير المحاسبية، بينما ارتفع النمو السنوي في الأحجام الموحدة على أساس المقارنة المثلية، بنسبة 6.8 %.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: سجلت محفظة أعمالنا بداية مشجعة للعام، بعد أن شهد سوق الحاويات العالمي أداء قوياً خلال 2017، مسجلاً مستويات قياسية منذ عام 2011. وحققت محفظة الأعمال، نتائج تفوقت على نمو السوق عبر مناطقنا الجغرافية الثلاث، ما يؤكد مجدداً صواب توجهنا لإضافة الطاقة الاستيعابية اللازمة بالأسواق المناسبة.

وأضاف: يسرنا تعافي أحجام المناولة في أستراليا. كما واصلت محطاتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحقيق نمو قوي، واستمرت حالة الاستقرار في أداء إقليم الإمارات.

وفي حين يبدو المناخ التجاري مواتياً بشكل عام، فإن الاضطرابات الجيوسياسية في بعض المناطق، لا تزال تملي حالة من عدم اليقين. ورغم ذلك، ما زلنا نتوقع تحقيق نمو يفوق أداء السوق، مع زيادة مساهمة أحجام المناولة من مشاريعنا الجديدة في النتائج.

واختتم قائلاً: يبين أداء أحجام المناولة في الربع الأول من العام، قدرتنا على تحقيق النمو، مع مواصلة تركيزنا على التميز في عملياتنا التشغيلية، والاستثمار المنضبط، ما يضمن حفاظنا على موقعنا، بوصفنا مشغل الموانئ المفضل عبر مناطقنا الجغرافية كافة.