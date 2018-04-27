318 مليون دولار صادرات الإمارات إلى موريتانيا في 2017

أكد المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية بموريتانيا العلاقات القوية التي تربط بلاده مع الإمارات، كاشفاً عن التوقيع مؤخراً على فرص للشركات الإماراتية للاستثمار في المجال الزراعي في موريتانيا.

وقال إن الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لموريتانيا، حيث بلغ حجم الصادرات من الإمارات إلى موريتانيا حوالي 318 مليون دولار عام 2017 أي بزيادة 26% مقارنة بعام 2016، بينما بلغت صادرات موريتانيا إلى الإمارات حوالي 7 ملايين دولار عام 2017، مضيفا أننا نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال المختار ولد أجاي إن الحكومة الموريتانية تولي عناية كبيرة لتيسير استثمارات الشركات من الدول الشقيقة كالإمارات، في المجالات الحيوية وذات الأولوية كالمجال الزراعي بمفهومه الشامل لتنمية المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، لافتا إلى أن استثمارات الشركات الإماراتية في موريتانيا بصفة عامة تسير بوتيرة مطردة، خاصة بعد توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. وأوضح أن هذه الاستثمارات تمثل أحد الأنشطة التي يشهدها التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة والتي شملت مجالات متعددة وليس المجال الزراعي فحسب.

وأكد أن الحكومة الموريتانية تمكنت من تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد اعتماد 12 إصلاحا لتحسين مناخ الأعمال في تصنيف ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي، مما مكن من إحراز تقدم بـ26 مرتبة على مستوى هذا التصنيف، إضافة إلي بذل الدولة جهداً كبيراً في تحسين البنية التحتية والطاقة والموانئ وغيرها.

واختتم حديثه بالقول: ممتنون لكل الدعم الذي قدمته الإمارات ومازالت تقدمه لموريتانيا، ومسرورون جدا بالمشاريع التي مولتها الإمارات مؤخرا في مجالات عدة في الطاقة، الاستثمار في المجال الزراعي، النقل الجوي وغيرها من المجالات.