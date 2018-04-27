عمومية «جلفار» تقر توزيع 10 % أرباح نقدية و3 % أسهم منحة

أقرت الجمعية العمومية لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في اجتماعها الذي عقد أمس، برئاسة الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، توزيع 10 % أرباح نقدية على المساهمين بمعدل «10 فلوس لكل سهم»، و3 % أسهم منحة عن السنة المالية 2017.

وفوضت الجمعية العمومية خلال جلستها، مجلس إدارة الشركة للتفاوض.

وأوضح الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، أن تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة للتفاوض على الاستحواذ على مجموعة شركات صيدليات بلانيت، بقيمة 540 مليون درهم، تعزز قدرة الشركة على المنافسة، وتحقيق المردود الإيجابي لها، لافتاً إلى أن عملية الاستحواذ ستنتهي في الربع الثاني.

وقال إن الشركة ستطرح 25 صنفاً دوائياً جديداً العام الجاري بالسوق المحلي لتعزيز حصتها، وتستحوذ 7 أسواق في الوقت الحالي على حوالي 84 % من حجم مبيعات الشركة.

وحققت الشركة مبيعات بمبلغ 1273 مليون درهم، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2016، بمبلغ 1454 مليون درهم، وبلغ الربح التشغيلي 111 مليون درهم، وصافي الربح 90 مليون درهم لهذه الفترة، وبلغت المبيعات الرئيسة بالإمارات (314 مليون درهم)، السعودية (184 مليون درهم)، العراق (100 مليون درهم)، لبنان (82 مليون درهم)، ومصر (60 مليون درهم).