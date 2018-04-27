مطار دبي الدولي الأفضل في الشرق الأوسط 2018

حصل مطار دبي الدولي المطار، المطار الأول في العالم بأعداد المسافرين الدوليين على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام 2018، المقدمة ضمن جوائز السفر العالمية للسنة العشرين على التوالي.

تسلم الجائزة نيابة عن مطارات دبي انيتا مهرا النائب الأول للرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية، من غراهام كوك رئيس ومؤسس هذه الجائزة، وذلك خلال احتفال أقيم للكشف عن أسماء الجهات الفائزة بهذه الجائزة المرموقة في رأس الخيمة.

وقالت أنيتا مهرا: الجائزة تأكيد على التزامنا بتوفير أفضل تجربة سفر عبر مطارات دبي، والذهاب بعيدا في ابتكار المزيد من الخدمات، للحفاظ على الثقة الغالية التي نتمتع بها تجاه عملائنا.