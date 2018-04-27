«اتصالات» و«هتشيسون» يدمجان عملياتهما في سريلانكا

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات اتفاقها مع «سي كي هتشيسون» على دمج عملياتهما للهاتف النقال في سريلانكا. وأضافت «اتصالات»، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، أنه من المقرر دمج شركتي «اتصالات لانكا» وشركة «هتشيسون للاتصالات لانكا»، حيث سيؤدي الدمج إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء.

وأوضحت «اتصالات» أن هذه الصفقة تعد جزءاً من استراتيجتها المعلنة وجهودها المستمرة لتحسين محفظتها الدولية، مشيرة إلى أنه عند إتمام الصفقة ستكون مجموعة «سي كي إتش إتش» مستحوذة على الحصة الغالبة والمسيطرة في «هاتش لانكا».

وسيبقي توقيع وإتمام الصفقة خاضعاً لعدد من الشروط المسبقة التي تتضمن تأمين المنافسة والموافقات التنظيمية في سريلانكا.