تجارة الإمارات الخارجية.. نجاح وإزدهار

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تشهد تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية نموا متسارعا يعكس نجاح السياسة الاقتصادية للدولة ويكشف الازدهار التجاري والاقتصادي الذي تشهده، وترسخ الإمارات سنويا علاقاتها مع جميع دول العالم وتوطد علاقتها التجارية والاقتصادية معها، بعد أن أصبحت الإمارات بوابة التجارة الرئيسية في المنطقة.
قيمة التجارة الخارجية (بالدرهم)
2010 754 مليارا
2017 1.61 تريليون
99.8 % نمو التجارة خلال 17 عاما
220 دولة ترتبط معها الإمارات بعلاقات تجارية
10 دول تستحوذ على 59.7% من صادرات الإمارات
170.2 مليارا تبادلات مع الصين أكبر شريك
10 دول تستحوذ على 59% من واردات الإمارات
عام 2017
124.2 مليارا صادرات الذهب بالمرتبة الأولى
20.1 مليارا صادرات الألمنيوم ويحل ثانيا
74 مليارا أجهزة الهاتف الأولى في إعادة التصدير