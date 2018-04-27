خطة لتطوير السياحة البحرية الترفيهية واليخوت

التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحفيز النمو الاقتصادي في دبي لعام 2018 من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية التي أعلن عنها سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نظّمت «سلطة مدينة دبي الملاحية» وبالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) ورشة عمل أول من أمس في جناح دبي بمعرض سوق السفر العربي بحضور ممثّلي عدّة جهات حكومية، ومشغّلي ومصنّعي المراكب السياحية واليخوت الفاخرة الخاصة، وذلك ضمن جهود مكثّفة لتطوير قطاع السياحة البحرية الترفيهية في دبي، باعتباره من أبرز القطاعات الواعدة، كونه يرتبط باليخوت الفاخرة ذات الربحية العالية، ويضمن في ذات الوقت استمرارية نمو هذا القطاع، مع تبسيط الإجراءات للاستمتاع بممارسة أنشطته المختلفة، والتي تهدف جميعها إلى توسيع العروض والمقوّمات السياحية التي تمتاز بها دبي.

حجم القطاع

ويُتوقع أن يصل حجم قطاع اليخوت عالمياً إلى 74,7 مليار دولار بحلول عام 2022، ولاسيما في ظل الاهتمام المتزايد من قبل شريحة واسعة من الأشخاص الأثرياء. وتهدف دبي إلى ترسيخ مكانتها في هذا القطاع، من خلال تحسين اللوائح التنظيمية وتطوير البنية التحتية الخاصة به، وذلك بما يتماشى مع الطلب المتوقّع.

وتحتل دبي المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطاباً للمسافرين الدوليين، نظراً لما تمتلكه من مقوّمات جذب سياحية قوية للزوّار من مختلف أرجاء العالم، كما أنها تحظى بمكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية تؤهلها من زيادة حصتها في قطاع اليخوت الفاخرة.

وفي هذا الصدد، أشار الشركاء إلى عدد من التحدّيات التي تتطلّب معالجتها لتمكين اليخوت الفاخرة من الوصول إلى دبي بكل سهولة، ومنح عشاق البحر فرصة ممارسة هواياتهم في المدينة. وتم كذلك مناقشة العديد من الأمور المتعلقة باليخوت الخاصة، وتجارة القوارب، وإمكانياتها في توفير عوائد سياحية مجزية، وأيضاً النهوض بقطاع اليخوت ليكون أحد عناصر الجذب السياحي، كما ناقش المشاركون عمليات تطوير القطاع.

حضر ورشة العمل هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة، وعامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ـ دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخفر السواحل في دبي، ومجلس دبي الرياضي، إضافة إلى مشغّلي ومصنّعي القوارب واليخوت.

تعاون‏

وقال عامر علي: يسعدنا التعاون مع «دبي للسياحة» التي تمثل لاعباً استراتيجياً مهماً في تعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم كونه محركا رئيسا لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي.

وسنحرص على العمل مع «دبي للسياحة» ودعم جهودها المتميزة من خلال وضع أسس حديثة لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن مياه إمارة دبي لتعزيز السلامة البحرية وتحقيق الملاحة الآمنة وزيادة مستويات الكفاءة التشغيلية لتلك الوسائل. وتستند مبادراتنا هذه إلى أهداف طموحة لجعل دبي وجهة عالمية رائدة للسياحة الترفيهية البحرية على المستوى العالمي.

وسيمهد عملنا المشترك مع «دبي للسياحة» الطريق أمام مرحلة جديدة من التواصل والتعاون والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية بالأنشطة الترفيهية البحرية، إيماناً من السلطة البحرية بأهمية تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لاستقطاب استثمارات جديدة إلى دبي، والتي خطت بدورها خطوات متقدمة باتجاه الصدارة ضمن قائمة العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم.

توصيات‏

وقال هلال المري: جاءت التوصيات والحلول المقترحة من مختلف الأطراف المعنية بقطاع السياحة البحرية الترفيهية متوافقة مع الرؤية الإستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحديد وتطوير فرص متنوعة، قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة، إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتميّز والتجارب فريدة من نوعها.

ويهدف هذا المفهوم المتجدد إلى استثمار الإمكانيات الهائلة لقطاع اليخوت الفاخرة، من أجل تعزيز المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي والعروض والخيارات التي تقدمها للزوار.

ومع وجود قطاع متطور للسياحة البحرية الترفيهية، متضمناً بنية تحتية ترتكز على معايير عالمية، ستتمكن دبي من زيادة حصتها في قطاع اليخوت الفاخرة، والريادة كوجهة إقليمية مفضلة لهذه اليخوت بالمنطقة».

تواصل

وقالت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: نحرص في الهيئة على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية بالنقل البحري من القطاع الخاص والدوائر الحكومية المعنية بهذا الموضوع أيضاً، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم الأمر الذي يساعدنا على الارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها بشكل عام.

وقالت عبير الشعالي، مسؤول الإدارة التنفيذية في «غلف غرافت»: تعكس ورشة العمل روح العمل الجماعي وهو الخيار الأمثل لتطوير قطاع السياحة البحرية الترفيهية. ونقدر عالياً جهود كافة المشاركين والقائمين على هذه المبادرة.

إجراءات

ناقش المشاركون تيسير إجراءات تسجيل اليخوت فائقة الفخامة والقوارب والحصول على تأشيرات الدخول لأطقمها وموظفيها، وتطوير البنية التحتية. وتوفر سلطة مدينة دبي الملاحية خدمات شاملة تحت سقف واحد، وتلبية جميع المتطلبات، بما في ذلك تمكين ملاك اليخوت والقوارب من تسجيلها عبر ثلاث خطوات سهلة.