5.8 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.8 مليارات درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 4.1 مليارات درهم من خلال 352 إجراء. وتم تسجيل 775 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 116 مبايعة للأراضي بقيمة 800 مليون درهم و659 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 154 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل .

وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 87 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 4.1 مليار ات درهم منها 102 رهن أراض بقيمة 3.8 مليارات درهم و250 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 2.1 مليار درهم ورهن بمنطقة مرسى دبي بقيمة 257 مليون درهم.