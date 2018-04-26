عمومية "أغذية" تقر زيادة التوزيعات إلى 90 مليون درهم

اعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة «أغذية» زيادة التوزيعات النقدية المقترحة من 12.5% إلى 15% من رأس المال (15 فلساً للسهم الواحد) عن العام 2017.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ترتفع القيمة الإجمالية للتوزيعات من 75 مليوناً إلى 90 مليوناً وهي نفس قيمة الأرباح الموزعة عن العام الماضي 2016.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة نجحت في تحقيق أداء قوي العام الماضي بفضل قوتها على اجتياز جميع الصعوبات التي واجهتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي في كل من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الأحبابي، على هامش الجمعية العمومية، إن المجموعة لم تغفل عن خطتها الرامية إلى بلوغ عائدات المجموعة حد المليار دولار بحلول عام 2020، بفضل استراتيجيتها المختلفة، وخططها لمواصلة النمو وتحقيق الاستقرار في الإعمال.