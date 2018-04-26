هدية إماراتية للعالم: «حبة ذكية» لحل أزمة المياه

تطمح 3 شابات إماراتية إلى الإسهام في حل أزمة المياه التي تواجهها العديد من الدول، وتعمل كل من أسماء رماحي وعائشة البلوشي وبراء أحمد على هذا الهدف النبيل، من خلال مشروع مبتكر لتطوير «حبة ذكية» تعتمد تكنولوجيا «النانو» لتخفيض تأثير شرب المياه الملوثة، ومن شأن هذه الحبة إعادة بناء المجتمعات الميكروبية النافعة في جسم الإنسان بالكامل، وتحسين حياة مليارات الأفراد.

وبعد تأسيس شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتحمل اسم «ZEOPI»، بدأت الرائدات الإماراتيات ابتكار تكنولوجيا نانوية (تقنية الجزيئات متناهية الصغر) فريدة من نوعها، وتعمل الشركة على تحويل مواد طبيعية رئيسة وبكتيريا نافعة إلى مغذيات نانوية لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

وكانت الدراسات الأولية واعدة للغاية، إذ أظهرت النتائج قدرة المنتج على إعادة بناء المجتمعات الميكروبية النافعة في جسم الإنسان، وإراحة بكتيريا فلورا الأمعاء، وخفض نسبة كولسترول الدم ومستويات السكر في الدم.