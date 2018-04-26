عمار النعيمي يصدر قراراً بتشكيل لجنة فض المنازعات في منطقة عجمان الحرة

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات في منطقة عجمان الحرة، ويعمل به اعتباراً من الأول من مايو. ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2014 بشأن منطقة عجمان الحرة، وعلى القرار الأميري رقم 6 لسنة 2018 بشأن لائحة فض المنازعات بمنطقة عجمان الحرة وعلى قرار معالي وزير العدل رقم 100 لسنة 2018 بشأن ندب قاض من وزارة العدل لرئاسة لجنة فض المنازعات بمنطقة عجمان الحرة.

ونص القرار رقم 7 لسنة 2018 بعد التعريفات والتفاسير على أن تشكل لجنة فض المنازعات بمنطقة عجمان الحرة برئاسة القاضي سامي محمد محمد كشك وعضوية كل من عبدالغفار إسحاق الخاجه وخالد محمد الشحي وعبد الله عبد المحسن النعيمي أعضاء، على أن تكون مدة العضوية باللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان العمل بهذا القرار الأميري، ما لم يصدر قرار أميري لاحق بإعادة تشكيل اللجنة أو باستبدال عضو محل عضو آخر.

وحدد القرار الأميري الاختصاصات والمهام المحددة لها في القرار الأميري رقم /‏‏6/‏‏ لسنة 2018 بشأن لائحة فض المنازعات بمنطقة عجمان الحرة. وينشر القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية به للقيام بتنفيذه والعمل بموجبه كل في ما يخصه.