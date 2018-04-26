8.3 % نمو الإنفاق الاستهلاكي بالإمارات في الربع الأول

أظهرت نتائج النسخة الأولى من مؤشر نتورك للإنفاق الاستهلاكي للربع الأول 2018، التي تم الكشف عنها أمس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات 8.33% نتيجة الزيادة الملحوظة في الإنفاق ضمن فئات الأغذية والترفيه والسفر والضيافة. وبلغ المؤشر 142.47 نقطة مقابل 131.51 نقطة في الربع الأول 2017.

وترافقت النسخة الأولى من مؤشر «نتورك للإنفاق الاستهلاكي» مع تقرير خاص عن الإنفاق باستخدام البطاقات خلال عام 2017. وقد أظهر المؤشر ارتفاعاً في إجمالي الإنفاق في دولة الإمارات خلال عام 2017 بأكثر من 17 نقطة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 134.92 نقطة. وجاء الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإنفاق في فئات الأغذية والترفيه، حيث بلغت قيمة المؤشر 158.32 نقطة؛ يليه قطاع الرعاية الصحية الذي وصل إلى 142.98 نقطة؛ ومن ثم قطاع السلع الاستهلاكية الذي سجل 133.11 نقطة.

مؤشر

كانت «نتورك إنترناشيونال»، المزود لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أطلقت «مؤشر نتورك للإنفاق الاستهلاكي» الأول من نوعه لتتبع نشاط وتغيرات الإنفاق الاستهلاكي باستخدام البطاقات في الإمارات على أساس ربع سنوي.

ويتمثل الهدف من إطلاق المؤشر في توفير معلومات مفيدة عن سلوك المستهلكين لمجموعة واسعة من القطاعات الاستهلاكية في الإمارات، وبالتالي تمكينها من اتخاذ قرارات أعمال استراتيجية مدعمة بالبيانات. وتم إطلاق المؤشر خلال مؤتمر صحافي في دبي بمشاركة سايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»؛ وسامر سليمان، المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» ـ الشرق الأوسط.

ويعمل المؤشر على قياس وتحليل الإنفاق الاستهلاكي باستخدام البطاقات عبر عدة قطاعات رئيسية وفرعية لاستخراج قيم صحيحة توضح التغيير الحاصل في الإنفاق خلال فترة محددة. وتم استخدام بيانات الإنفاق اعتباراً من عام 2014 سنة أساس بقيمة 100 نقطة، ويتم التعبير عن جميع قيم المؤشر للسنوات التالية مقارنة مع القيمة المسجلة في السنة الأساس باستخدام صيغة صالحة إحصائياً. وتأتي مؤشرات القطاعات الفرعية لتتابع معاملات المستهلكين في مجموعة قطاعات محددة بما فيها السفر والضيافة؛ والرعاية الصحية؛ والسلع الاستهلاكية؛ والأغذية والترفيه.

وقال سايمون هاسلم: نهدف من خلال إطلاق المؤشر إلى الانتقال من موقعنا مزودين لحلول الدفع في الإمارات لنصبح رواداً في مجال الدراسات المتعلقة بحلول الدفع. وتعد الشركة أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات.

بيانات

وقال سامر سليمان: يقدم مؤشر أول دراسة تشهد جمع بيانات الإنفاق الموثوقة وذات الصلة لملايين المعاملات عبر قنوات متعددة، واستخدامها لتقديم وجهة نظر موضوعية حول حجم نفقات السكان والسياح في الإمارات، والخدمات والمشتريات التي ينفقون عليها. ونحن على ثقة بأن المؤشر سيسهم في ترسيخ مكانة «نتورك إنترناشيونال» مزوداً للاستشارات في قطاع الخدمات المالية والمدفوعات، ونتوقع أن يحظى المؤشر باستحسان واسع بين البنوك والتجار ومؤسسات المدفوعات.