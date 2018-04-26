الفنادق تعزز قدرتها على زيادة الإيرادات ومكافأة العملاء

يتعين على الفنادق ووكالات الحجوزات الإلكترونية العمل معاً لإيجاد نهج تعاوني يسهم بزيادة العوائد إلى أقصى حد، وتعزيز العلامة التجارية ومكافأة ولاء المستهلكين، وذلك وفقاً لمجموعة من الخبراء من «ويجو» و«فنادق أكور» وإكسبيديا و«كوليرز إنترناشيونال» شاركوا في جلسة خاصة حول خيارات الإقامة البديلة ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2018) في دبي.

وذكر تقرير نشرته كوليرز إنترناشونال الاثنين الماضي أن اتفاقيات الأسعار وكيفية تحديدها وتغييرها أدت إلى نشوء علاقة مضطربة بين الفنادق ووكالات السفريات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بالتالي على ثقة المستهلكين.

تكلفة الإقامة

وقال فيليبو سونا، مدير قطاع الفنادق في كوليرز إنترناشيونال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: عندما يرى المستهلكون أن أسعار تكلفة الإقامة في الموقع الإلكتروني لفندق ما أعلى مما هي عليه لدى وكالات الحجوزات الإلكترونية، فإن ذلك يخلق شعوراً سلبياً تجاه العلامة التجارية في عقولهم.

وعلى هذا الأساس يجب وضع استراتيجيات جديدة لكسب ثقة المستهلكين وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية، وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي المستمر في قطاع السفر عبر الإنترنت مثل محركات البحث «metasearch» وتقنية البلوك تشين والتحليلات المعززة.

تقنية بلوك تشين

ومن جهة أخرى، قالت باولا دي كيجير، المدير الأول لإدارة السوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واليونان وتركيا في مجموعة إكسبيديا: توفر تقنية البلوك تشين عدة خدمات مثل الدفع الآمن وتحديد الهوية والحماية وبرامج الولاء المبسطة وتتبع الأمتعة. كما أن التحليلات المعززة «augmented analytics» ستوفر للمستهلكين القدرة على اتخاذ خيارات أكثر استنارة وتقديم توصيات أفضل للعملاء.

وأضافت من المهم أن تدرك الفنادق أن الحجوزات المباشرة ليست بقدر الأهمية كما كانت في الماضي، وينبغي أن تركز بشكل أكبر على وضع نهج تعاوني بمساعدة التقنيات الحديثة لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.

وشهدت السنوات الأخيرة منافسة قوية في قطاع الضيافة وخاصة مع ظهور خيارات جديدة وبديلة للإقامة مثل «Airbnb». ويرتكز نجاح هذه المنصات بشكل رئيسي على قدرتها على خلق تجربة مخصصة وشخصية أكثر للمستهلكين.

خيارات بديلة

وقال فلافيو ليوني، نائب رئيس قسم المبيعات والتوزيع والولاء والتسويق في مجموعة أكور للفنادق في الشرق الأوسط ومصر: «لا ينبغي أن ننظر إلى هذه الخيارات البديلة كتهديد للفنادق ووكالات الحجوزات الإلكترونية لأنها مجرد أدوات توفر خيارات إضافية للمستهلكين، كما أنها تتيح الفرصة للفنادق ووكالات الحجوزات الإلكترونية لاستكشاف أفكار جديدة وتوسيع علاماتها التجارية».