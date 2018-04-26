استكمال 80% من توسعة «الجيمي مول» والافتتاح في أكتوبر

تم استكمال 80% من مشروع توسعة مركز الجيمي مول للتسوق بمدينة العين، والتي تصل تكلفتها إلى بتكلفة 500 مليون درهم. وستضيف 45 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية المؤجرة للمول. وسيضم المشروع عند استكماله وافتتاحه في أكتوبر المقبل منطقة ريتيل بارك، و88 علامة تجارية جديدة، إضافة إلى 8 شاشات عرض جديدة لـ«فوكس سينما». كما تجري إضافة 1200 موقف للسيارات، ليتضاعف بذلك العدد الحالي لمواقف السيارات في المول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي حضور وائل البربري مدير عام مشاريع التجزئة بالعين وادمون مراد، مساعد مدير التسويق. وقال براد ميرشانت، مدير إدارة الأصول في الدار العقارية: إن الجيمي مول الذي تم افتتاحه في عام 2001 يستقطب 8 ملايين زائر سنوياً.

وأضاف أنه تم تنظيم جولة حصرية للكشف عن آخر مستجدات مشروع التوسعة حضرها أكثر من 250 من المسؤولين وممثلي العلامات التجارية. وتم استعراض منطقة «ريتيل بارك» التي ستكون متصلة مباشرة بالمول وستضم 10 مساحات مختلفة للعلامات التجارية، تتفاوت بين 1500 - 6500 متر مربع.

وأشار إلى أنه ومن خلال مشروع التوسعة، سيقدم المول علامات تجارية جديدة للمدينة تشمل أول متجر لـ«دانوب هوم» في العين، إضافة إلى «الشركة المتحدة للمفروشات»، و«مكتبة جرير». كما سيقوم بإطلاق أكبر متجر لـ«هوم سنتر» في المدينة، وأول فرع لبنك أبوظبي الإسلامي في العين في مبنى منفصل. وستضم منطقة «ريتيل بارك» 9 مطاعم ومقاه إضافة إلى إطلالة على نافورة وساحة مخصصة للفعاليات مع إطلالة خارجية.