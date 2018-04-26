«إكسبو 2020» يُعرّف 200 شركة بموزعي التذاكر المعتمدين

أعلن إكسبو2020 دبي أن فريقه التقى وفوداً من 200 شركة، تعرفوا من خلالها على برنامج موزعي التذاكر المعتمدين لدى إكسبو 2020 دبي وعُقدت ما يزيد على 800 لقاء مع شركات مختلفة تعمل في القطاع السياحي في ركن إكسبو دبي في سوق السفر العربي.

كما اطلعت الوفود وآلاف الزوار والمشاركين على مجسم الموقع وعلى أحدث مستجدات رحلة الاستضافة وما بعدها، وأبرز الأسباب التي تجعل من إكسبو 2020 دبي وجهة عالمية. ومن المتوقع أن يستقبل موقع إكسبو 2020 دبي في دبي الجنوب 25 مليون زيارة وأن يكون 70% من الزوار من خارج الإمارات.

منصة عالمية

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي «إن الملتقى 2018 منصة عالمية أثبتت جدارتها على الساحة الدولية ويحرص اللاعبون الرئيسيون في قطاع السياحة على الوجود السنوي في هذا الحدث والذي يحقق في كل دورة المزيد من النجاحات والتطور، وقد أثمرت مشاركتنا بعقد لقاءات هادفة مع شركات متنوعة في القطاع السياحي».

وأضاف «حرص فريق إكسبو 2020 دبي على تعريف زوار المنصة بما يكتنزه إكسبو من فرص واعدة للقطاع السياحي، وعندما نتحدث عن القطاع السياحي ككل فنقصد النقل البحري والجوي والفنادق والمنتجعات والشركات السياحية وقطاع تأجير السيارات وبيع التذاكر وغيرها، ونتطلع لعقد اتفاقيات تعاون في المستقبل مع أبرز الشركات لضمان سهولة حصول زوار إكسبو 2020 دبي على التذاكر من أي مكان في العالم».

وتم إنشاء نافذة خاصة على موقع إكسبو 2020 الإلكتروني www.expo2020dubai.com للتعريف ببرنامج الموزعين المعتمدين، وللراغبين بأن يكونوا موزعي تذاكر معتمدين يرجى إرسال اهتمامهم إلى Ticket.resales@expo2020.ae.

ومن ضمن ما يجعل إكسبو دبي مقصداً للناس من مختلف أصقاع العالم أنه سيقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وهي فرصة للعالم كي يرى كيف يكون إكسبو بنكهة شرقية أوسطية عربية وفي بلد مسلم وهو حدث يهم الكوكب من النواحي الاقتصادية والبيئية والثقافية والصحية والعلمية وغير ذلك، كما سيتخلله الكثير من الفعاليات الترفيهية العالمية مثل الاحتفال بالسنة الميلادية والسنة الصينية، فضلاً عن اليوم الوطني للدولة.

وسيستقطب إكسبو سكان المنطقة بمختلف شرائحهم للتعرف على ما يكتنزه إكسبو دبي وسيرغب كثير من الناس بالمشاركة في هذا الاحتفال الجماعي بالابتكارات الإنسانية. وسيكون إكسبو 2020 دبي منصة تعاونية عالمية تترك إرثاً لدولة الإمارات والمشاركين فيه.

ابتكارات

ويرفع إكسبو 2020 دبي شعاراً رئيسياً هو: «تواصل العقول، وصنع المستقبل». وسيطلع الزوار على أحدث الابتكارات بما يخص الفرص والتنقل والاستدامة وهي الموضوعات الفرعية. ويمكن للجميع التعلم والابتكار وتحقيق التقدم والمتعة من خلال تبادل الأفكار والتعاون معاً.

أبرز ما سيجذب السياح في إكسبو دبي هو أجنحة الدول المشاركة، حيث ستسعى الدول لإظهار تميزها وتفرد هويتها وثقافتها وستكون معظم الأجنحة تحفاً معمارية وستقدم 180 دولة ابتكاراتها ورؤيتها للمستقبل وهناك ساحة الوصل التي يغطيها سقف يبلغ ارتفاعه 65 متراً. والسقف قبة ذات تصميم مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي.