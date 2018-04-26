4.7 ملايين زائر لدبي في ٣ أشهر

استقبلت دبي خلال الربع الأول من العام 4.7 ملايين زائر دولي بنمو 2 % بفضل مقوماتها المتعددة والتيسيرات التي توفرها ليحقّق قطاع السياحة معدّلات نمو لافتة متجاوزاً التحديات وتأثير تقلب أسعار العملات العالمية.

ورسخت الدورة الـ 25 لسوق السفر العربي التي اختتمت أمس مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية، حيث استقطبت نخبة الشركات الفندقية الدولية وأهم الهيئات السياحية الحكومية من مختلف الدول العالم بهدف رسم ملامح القطاع واستشراف مستقبله ورصد آفاقه. وبحسب دائرة السياحةحافظت الأسواق الثلاثة الرئيسية المصدرة للسياحة للإمارة على مراكزها المتقدمة حيث جاءت الهند في الصدارة بزيادة 7 %، تليها السعودية ثم المملكة المتحدة.