«الغربية للسيارات» تفتتح منشأة في أبوظبي مع نمو أعمالها 6%

أعلنت شركة الغربية للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات جيب وفيات ومجموعة موبار العالمية في أبوظبي، والعضو بمجموعة الفهيم افتتاح مقرها الجديد في العاصمة بالتزامن مع تحقيقها نمواً إجمالياً في أعمالها بنسبة 6% خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحافي أمس أنها حققت نمواً بمبيعات المركبات بنسبة 5%، في حين سجلت مبيعات السيارات المستعملة نمواً بنسبة 89%، وحققت مبيعات قطع غيار السيارات نمواً بنسبة 48%. وأوضحت الشركة أن المنشأة الجديدة تقع على مساحة 1975 متراً مربعاً، مشيرة إلى حرصها على تسهيل تقديم خدماتها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وقال محمد عبد الله الفهيم، رئيس التطوير التجاري لمجموعة الفهيم: المجموعة بدأت أعمالها في عام 1976 في وسط مدينة أبوظبي تحت اسم «الجلاف» التجارية، وبعد 42 عاماً نفتتح هذه المنشأة الجديدة، ضمن سلسلة تطورات جغرافية للمجموعة ككل.

وقال محمد المومني، المدير العام لشركة الغربية للسيارات: «ستوفر المنشأة الجديدة والتي تم تنفيذها بأعلى المعايير العالمية لعملائنا الحصول على خدمات متميزة ونوعية تم تطويرها لضمان أعلى مستوى لرضاهم، إضافة إلى الاستفادة من المرافق الحديثة وزيارة صالة العرض الجديدة، والتي تتضمن افتتاح أول جناح من نوعه «للإصدارات الخاصة»، والذي تم تصميمه لعرض مجموعة من طرازات سيارة جيب «رانغلر» المميزة وسيارات حصرية أخرى».

جيل جديد

وأعلنت شركة الغربية للسيارات إطلاق الجيل الجديد من سيارات جيب كومباس 2018 الجديدة كلياً في جميع صالاتها. وتميز الجيل الجديد من سيارات كومباس باحتوائها على نظام مساعدة للصعود على المرتفعات، ونظام تعليق مستقل ونظام توجيه لتغيير وضع القيادة حيث التضاريس فائق الدقة.