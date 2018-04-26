فنادق وأجنحة «كارلتون» تكشف عن خطط توسّع كبرى

كشفت فنادق وأجنحة كارلتون، وهي أحد الفنادق التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز للمسافرين لأغراض السفر والترفيه في دبي، النقاب عن خطط توسع مذهلة في سوق السفر العربي.

وتشتهر فنادق وأجنحة كارلتون بمنهجيتها الفريدة في التعامل مع قطاع الضيافة، والتي تنعكس بوضوح في عقاراتها الثلاثة مما يميزها عن العلامات التجارية الأخرى. وفي سياق خطة النمو، فمن المتوقع تدشين فنادق وأجنحة كارلتون لعقار استحوذت عليه حديثاً في الربع الأخير من 2019.

وسوف يقع العقار المقرر أن يضم أجنحة فندقية فقط في منطقة خور دبي المزدحمة وسوف يقدم خدمات استثنائية لنزلائه. كما تمتلك مجموعة فنادق وأجنحة كارلتون فندق فيلا روتانا، وشقق ماريوت الفندقية، وفندق فور بوينتس شيراتون ديرة، وتخطط المجموعة في الوقت الراهن لحيازة فنادق في ألمانيا وإسبانيا.

وقال حسني عبدالهادي، الرئيسي التنفيذي لفنادق وأجنحة كارلتون إن المشاركة في سوق السفر تمنحنا القدرة على الشعور بنبض قطاع الضيافة الآخذ في النمو وبالتطور الحادث في القطاع وما تجري به من تحديثات.

وتزامناً مع عمل دبي نحو تعزيز مكانتها في صدارة الوجهات للمسافرين لغرض الترفيه والأعمال، فإن إضافة العقار الجديد سوف يوفر للمسافرين الراحة والرفاهية والقيمة مقابل ما يدفعونه. كما سيعكس العقار الجديد كذلك روعة المزج في جميع التفاصيل بين كرم ضيافة الشرق الأوسط والراحة العصرية التي تشتهر بها كارلتون.

ويستعد قطاع الضيافة في دبي لاستيعاب أكثر من 20 مليون زائر أثناء انعقاد معرض إكسبو الدولي 2020 ويجري في الوقت الحالي تطوير أكثر من 29 ألف غرفة فندقية في 95 فندقاً في دبي.