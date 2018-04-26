«عزيزي» توقّع عقوداً بـ440 مليوناً لتطوير مشروعين في «دبي الطبية»

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري توقيع عقدين بقيمة 440 مليون درهم لتطوير بنايتين في مدينة دبي الصحية. وبدأت أعمال الإنشاءات بالبنايتين في مطلع أبريل 2018 وتتقدم بوتيرة متسارعة. وتمّ تعيين شركة زهرة الصفا للمقاولات لتولي عمليات التشييد البنايتين بعقد قيمته 220 مليون درهم لكل منهما.

وتضم فواد عزيزي 396 وحدة سكنية، بينما ستوفر بناية جواد عزيزي نحو 383 وحدة. وقال مرويس عزيزي، رئيس مجموعة عزيزي: مدينة دبي الطبية تمكنت من ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للعافية والصحة على مستوى الدولة.

وهناك أيضاً مشروعا «عزيزي عالية» و«عزيزي فرهاد» بمدينة دبي الطبية. وتتجاوز استثمارات مشروع عالية 470 مليون درهم وتوفر نحو 346 شقة إلى جانب مساحة تجزئة واسعة تصل إلى 16 ألف قدم مربعة، بينما يقدم «فرهاد عزيزي» 634 وحدة سكنية.