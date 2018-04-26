محمد الريس ضمن أقوى 25 شخصية مؤثرة في المنطقة

اختار منظمو سوق السفر العربي محمد الريس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، من ضمن أقوى 25 شخصية في الشرق الأوسط في قطاع السفر والسياحة والوحيد من شركة سفريات في المنطقة.

وقال الريس إن هذا الاختيار الى جانب فوز الشركة بجائزة «أفضل مركز للعطلات في الدولة» و«وكالة السفر الرائدة في دبي 2018» من جوائز السفر العالمية يؤكد أن الجهود التي قمنا بها السنوات الماضية للرقي بالشركة وتطويرها ساهمت في الترويج الجيد للدولة ودبي في العالم وجعلتنا نكتسب ثقة الشركاء والعملاء.

وأشار إلى أنه تم اطلاق نظام ذكي جديد للخدمات الذكية «تراف تريبس» يوفر جميع الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي للشركة وعبر الفروع المختلفة على موقع الشركة بحيث يختار المسافر نوع الخدمة التي يريدها من شراء تذكرة سفر وحجز فندق وتأجير سيارة وجولة سياحية وغير ذلك، ويدفع قيمة الخدمة التي يختارها بالفيزا دون حاجة للحضور لأحد مكاتبنا.

وأكد الريس أن المرحلة الأولى للمشروع ستكون للشركات التي تتعامل معنا وخلال شهر ستكون متوفرة لجميع عملائنا، وبالتالي نكون أول شركة إماراتية لها نظام محلي خاص على الانترنت وأكثر الشركات في تنوع المنتجات.