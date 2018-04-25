طيران الإمارات تطلق خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

أطلقت طيران الإمارات اليوم خدمة جديدة تتيح للعملاء إمكانية إنهاء إجراءات سفرهم من المنزل أينما كانوا في دبي. ويستفيد من الخدمة جميع المسافرين على رحلات طيران الإمارات أياً تكن درجة سفرهم.

وتتيح الخدمة للعملاء إنهاء الإجراءات الأمنية ​​وإجراءات السفر من المنزل أو الفندق أو المكتب، حيث يجري نقل الأمتعة إلى المطار قبيل الرحلة. ويصل أحد موظفي طيران الإمارات إلى الموقع المحدد لقياس وزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها بالإضافة إلى إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، ما يتيح للمسافرين التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار.

وتتوفر الخدمة مقابل 350 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 35 درهماً لكل حقيبة إضافية. ويمكن للعملاء حجز الخدمة على الموقع emirates.com قبل 12 ساعة من وقت إقلاع الرحلة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام طيران الإمارات المستمر بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى بهدف توفير تجربة سفر أكثر راحة للعملاء.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت اختبار الخدمة الجديدة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) لضمان أن تكون تجربة العميل والإجراءات الأمنية سلسة ومريحة. ويجري ختم كل حقيبة وتخزينها في صندوق منفصل في شاحنة النقل. واستثمرت طيران الإمارات في أسطول جديد من الشاحنات مخصص لهذه الخدمة.

وتعزز خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل خدمات حمل الأمتعة المتوفرة في دبي، حيث يدفع المسافرون أجوراً لحمالي الأمتعة في المطار، كما يستفيدون من أسعار مخفضة عند الدفع المسبق لوزن الأمتعة الإضافي ومن إمكانية تغليف الأمتعة.

ويمكن للقادمين إلى دبي الاستفادة من خدمة حفظ الأمتعة في المطار والانطلاق للتجول في المدينة. كما توفر طيران الإمارات خدمة توصيل الأمتعة إلى المنزل حيث تتسلم الأمتعة وتنهي الإجراءات الجمركية وتسلمها للعملاء ما يتيح لهم تجربة سفر خالية من المتاعب.